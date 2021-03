Augusta, restauro del Castello svevo: il Movimento sociale Fiamma tricolore contrario alla demolizione del carcere

“E’ improcrastinabile il salvataggio della storica struttura in tutto il suo insieme e non come previsto dal progetto, attraverso l’abbattimento del piano superiore del castello che, a detta degli esperti renderebbe instabile il piano terra; tale improvvido intervento sfigurerebbe per sempre la struttura originaria del manufatto e rappresenterebbe l’ennesimo sfregio alla città di Augusta ed alla sua storia”.

Lo dice Benedetto Giannotta, commissario della sezione “Pino Rauti” del Movimento sociale fiamma tricolore, che si unisce al coro di quanti chiedono che la ristrutturazione dello storico monumento, i cui lavori previsti dalla Sovrintendenza ai Beni culturali di Siracusa, appaltati nei mesi scorsi sarebbero già dovuti partire, non portino alla demolizione dei piani superiori realizzati a fine ‘800 per ospitarvi il carcere, dismesso poi alla fine degli anni 70 del secolo scorso.

“Il movimento sociale chiede che il castello svevo sia restaurato mantenendone l’attuale configurazione, attraverso uno studio approfondito finalizzato ad evitare l’abbattimento di una sua quota parte e – continua- chiede all’amministrazione comunale di attivarsi ed ai cittadini di vigilare affinchè il Castello svevo sia salvato nella sua interezza: si al restauro, no all’abbattimento”.