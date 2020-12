Augusta, restauro del Castello Svevo. Due consiglieri dell’Istituto nazionale dei castelli: “demolizione del carcere necessaria”

Fa ancora discutere il progetto di consolidamento e restauro del Castello svevo che prevede la demolizione delle superfetazioni del carcere di fine Ottocento. A inserirsi nel dibattito sono anche due componenti dell’Istituto italiano dei Castelli, Giuseppe Brunetti Baldi, consigliere nazionale ed Eugenio Magnano di San Lio, già presidente della sezione di Sicilia e consigliere scientifico dell’Istituto italiano dei Castelli nonchè docente di Architettura dell’università di Catania con sede in Siracusa che ritengono importante e necessario restituire il castello al suo progetto originario, che non prevedeva appunto la struttura carceraria.

“Quando ci si avvicina al centro storico della città un viaggiatore consapevole, studioso del passato, – dice Brunetti Baldi che racconta la sua impressione ogni volta che da Siracusa arriva nella città megarese – immagina il centro di Augusta simile ad Ortigia. Era questo, forse, lo stesso pensiero che animò l’imperatore Federico II nel fondare questa città che, nel suo sogno, poteva essere destinata a superare la gloria antica di Siracusa? La visione di un enorme casermone grigio senza alcun elemento architettonico di rilievo ottenebra qualunque altro aspetto e spegne subito l’entusiasmo di trovare ad Augusta il più grande Castello di Federico II costruito a guardia dell’accesso a quella città che dall’Augusto “Stupor Mundi “ venne appunto denominata Augusta”.

Cosi si arriva al progetto che prevede due fasi, la prima appunto la demolizione delle sovrastrutture realizzate dal 1890 per la trasformazione dell’edificio in penitenziario e ciò per alleggerire il complesso fabbricato, impedirne il crollo, e la seconda in cui si procederà ad una riqualificazione degli elementi residuali alla demolizione (cioè i più antichi) ed alla sistemazione delle aree esterne circostanti l’edificio.

“Mi sembra evidente che –prosegue- l’operazione di restauro ha la sua primaria ragione d’essere nel consolidamento e riemersione del Castello svevo, con le sue chiare architetture. La eliminazione dei piani più alti del penitenziario infatti ricondurrà l’edificio ad una dimensione tollerabile per la collina sul quale insiste pesantemente, come dimostrano numerosi studi geologici e premiate tesi di laurea che hanno avuto oggetto proprio il Castello svevo. Inoltre, come attesta la splendida foto che fissa l’immagine del castello, prima della soprelevazione, pubblicata dall’insigne professore Giuseppe Agnello, nel suo studio sull’Architettura sveva, non farà perdere la scelta attuata centotrenta anni fa perché allora “tutto” l’edificio diventò penitenziario, seguendo la stessa sorte di altri castelli, in altre città d’Italia, e di ciò sarà di sicuro serbata memoria a piano terra ed in quelle parti superiori che verranno mantenute secondo quanto prevede il progetto. Ed allora, perché non seguire il sogno di Federico”.

Secondo il consigliere nazionale dell’istituto dei castelli le fortificazioni potrebbero rappresentare una grande attrazione turistica, insieme alla realizzazione di una via Sacra (attuale Garibaldi) ripavimentata, pedonalizzata e arredata, dal Carmine a San Domenico, con l’omonimo Convento restaurato e fruibile, una Ricetta di Malta riconsegnata alla città, una Matrice restaurata, un Museo della città e della Piazzaforte con spazi adeguati nel Castello di Federico. “La scelta della strada da seguire per gli augustani odierni, è già tracciata – conclude -. Il restauro del Castello Svevo è l’inizio della rinascita di una città abbrutita da una industrializzazione selvaggia e da decenni di urbanistica di cattivo gusto. La mia speranza è che non venga persa questa occasione, che può essere l’ultima, per il Castello e per la città tutta”.

Della stessa opinione è a anche il docente di Architettura Magnano San Lio che si sofferma anche sui dettagli più tecnici ricordando che il sito dove sorge castello “non è dei migliori e i pendii sui quali il complesso dei fabbricati si affaccia su tre lati, composti da rocce alle quali si mescolano però argille e terre sciolte, tendono a scivolare verso il basso. Le condizioni statiche dell’edificio – sottolinea- sono state notevolmente aggravate dalla costruzione carceraria sia sulle fabbriche di epoca sveva, sia su quelle ricostruite e ristrutturate tra XV e XVIII per funzioni militari. Sul piano estetico la sopraelevazione si presenta come un massiccio e sinistro corpo parallelepipedo, quasi privo di aperture se si escludono le minuscole finestrelle delle celle per i reclusi e le alte finestre arcuate che davano luce alle corsie interne sulle quali si aprono le porte delle celle”.

Pertanto ecco che la demolizione della sopraelevazione, cosi come ha previsto la Sovrintendenza di Siracusa, appare “il primo urgente e indispensabile intervento per salvare dal crollo le fabbriche sottostanti, testimonianza del glorioso passato militare del castello, edificio simbolico per l’intera città. C’è chi vorrebbe opporsi a questa demolizione ritenendo il volume del carcere sovrapposto alle strutture più antiche una testimonianza storica da salvare ad ogni costo per il suo alto valore. Eppure la demolizione dei due piani carcerari che gravano sul castello appare indispensabile per salvare la parte sottostante: viceversa si arriverebbe al crollo dell’intero edificio e alla sua totale perdita”.

Secondo San Lio negli ultimi anni un eccesso di attribuzione di valore ai fabbricati, qualunque fosse la data della loro costruzione e qualunque fossero le sue qualità architettoniche, ha portato alla formulazione di un “dogma” secondo il quale nulla si può demolire perché ogni fabbricato è una testimonianza storica di una cultura e di un epoca. E’ successo a Catania, a Messina e succede anche ad Augusta dove il carcere tardo ottocentesco sembra avere assunto i connotati di “opera architettonica di grande qualità e, soprattutto, testimonianza storica del periodo di maggior splendore per la città di Augusta, memoria alla quale la comunità cittadina non può rinunciare se non con la perdita di un importante elemento della propria identità culturale”.

Ma davvero la città cosmopolita che è stata Augusta “con la presenza di militari provenienti da mezza Europa, di alti ufficiali e soldati di ogni grado che qui si sono sposati e sono rimasti, di cavalieri di Malta che qui hanno trovato il luogo ideale per i rifornimenti della loro isola e che nel Settecento vi hanno edificato la monumentale Ricetta, la città voluta da Federico II di Svevia che l’ha battezzata con l’appellativo degli imperatori dell’Antica Roma cui si ispirava culturalmente e politicamente, la città che ha dato i natali e la prima educazione musicale a Emanuele Rincon de Astorga, forse trova oggi la propria identità nel carcere tardo ottocentesco che come grande tabuto in muratura grava sul castello?”- si chiede sostenendo inoltre che se la massa muraria del carcere non aggravasse le già precarie condizioni statiche delle fabbriche sottostanti e del terreno di fondazione, si potrebbe forse anche pensare di conservarla.

“Purché poi si trovino i fondi per mantenerla dignitosamente e purché si trovi per essa una destinazione d’uso consona. Ma mi pare sia assodato, alla luce delle indagini svolte dai tecnici della Sovrintendenza, che – conclude – il mantenimento di questo pesante carico sulle strutture più antiche e su un terreno geologicamente infido comporterebbe inevitabilmente un progressivo degrado strutturale con l’esito finale della perdita di tutto. In questa vicenda del castello la città di Augusta non deve avere paura e deve riprendersi il ruolo e la dignità che la città ha avuto in tempi migliori. Fra i castelli siciliani costruiti da Federico (se si esclude il castello del Belvedere a Castelvetrano, che gli viene anch’esso attribuito) quello di Augusta è il più ampio ed è anch’esso un unicum dal punto di vista architettonico. Non si può correre il rischio di perderlo per salvare le lugubri corsie di un carcere del tardo Ottocento”.