Augusta, restauro del castello di Brucoli: avviati i lavori

Sono rivolti, fondamentalmente, al restauro, al consolidamento delle strutture murarie e dei paramenti lapidei che versano in avanzato stato di deterioramento per l’azione aggressiva degli agenti meteorici e della salsedine, nonché delle volte, i lavori del castello di Brucoli avviati da qualche settimana. Finanziati con risorse del “Patto per il sud” già nel 2016, le opere di restauro sono state affidate con apposita gara dell’Urega alla ditta “Venezia srl” di Villafranca Sicula, nell’agrigentino che ha offerto il ribasso del 30,5580 %, pari ad un importo contrattuale di 1.566.209 euro ed il cantiere è allestito con il ponteggio montato attorno alla torre rettangolare che rappresentava il nucleo originale della fortezza nata, nel XV secolo, per sorvegliare e proteggere dalle scorribande dei pirati il borgo e il caricatore di Brucoli. La durata contrattuale dei lavori è fino a settembre 2024.

“Nel progetto – si legge nella relazione firmata dai progettisti Giuseppe Armeri, Sebastiano Sirugo e Roberto Gintoli- è stata prevista una serie d’interventi riguardanti le finiture, quali intonaci, infissi, pavimentazioni e la realizzazione di una scala di acciaio corten e legno per il collegamento verticale; il completamento dei camminamenti di ronda e la realizzazione di una passerella per collegare la cinta perimetrale alla torre”.

Dopo il restauro del piano terra avvenuto nel 2009, il castello è stato aperto al pubblico nell’estate del 2012 quando furono organizzate diverse manifestazioni culturali grazie ad un protocollo d’intesa tra la Soprintendenza ai Beni culturali di Siracusa ed il Comune di Augusta, dopodichè è stato di nuovo chiuso alla pubblica fruizione e aperto per qualche sporadica occasione particolare.