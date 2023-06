Augusta, restauro castello di Brucoli, firmato il contratto. Carta: “non si abbassi la guardia”

E’ stato firmato nei giorni scorsi il contratto d’appalto delle opere di restauro del castello di Brucoli tra la Soprintendenza di Siracusa e Venezia srl, l’impresa che a febbraio si era aggiudicata i lavori per un importo di 1.290.839,78 euro , compresi gli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza pari a 133.790,78.

“Apprendiamo con piacere questa notizia – afferma il parlamentare regionale Giuseppe Carta – Speriamo di depennare almeno il castello di Brucoli da quelle opere architettoniche negate ai cittadini e ai turisti: il castello svevo, Torre Avalos, hangar dirigibili, forte Garsia, convento di San Domenico… una lista nota e troppo lunga. La riapertura del castello a Brucoli può rappresentare un volano per il suggestivo borgo marinaro. Siamo felici per questa notizia ma vigileremo, non è la prima volta che assistiamo all’avvio di grandi opere di restauro che poi non trovano luce.”

Dalla data di consegna la durata dei lavori è di 365 giorni naturali e consecutivi. L’importo, finanziato con risorse del “Patto per il sud” già nel 2016, a base d’asta era di 1 milione e 800 mila euro a cui si aggiunge la somma di circa 700 mila euro a disposizione della stazione appaltante, per un totale di due milioni e mezzo di euro.