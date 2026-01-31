Augusta, resoconto 2025 della Polizia locale: 5.911 infrazioni del Codice della strada

Si è concluso un anno di intensa attività per la Polizia locale di Augusta, impegnata quotidianamente nel garantire sicurezza, legalità e tutela del territorio in stretta collaborazione con l’Amministrazione Comunale e le altre Forze dell’Ordine. In occasione dei festeggiamenti di San Sebastiano 2026 è stato stilato il rituale resoconto dell’attività svolta nel corso del 2025 da parte del Comando di Polizia Locale megarese.

Il Corpo di Polizia Locale di Augusta, comandato da Salvatore Daidone, nel 2025 ha rafforzato la propria presenza sul territorio attraverso un costante controllo della viabilità urbana ed extraurbana, con particolare attenzione alla sicurezza stradale, alla prevenzione degli incidenti e al rispetto del Codice della Strada con numerosissimi posti di controllo e con una molteplicità di attività in mirate in abito edilizio – giudiziario- ambientale – amministrativo –commerciale e veterinario.

Numerosissimi i posti di controllo e i servizi mirati svolti, soprattutto in prossimità delle scuole e delle aree più trafficate. In materia sanzionatoria 5.911 sono stati i rilevamenti di infrazioni del codice della strada, e nella sua complessità, viene registrata una lieve flessione rispetto all’anno precedente.

Tuttavia, vi è un dato molto significativo che riguarda l’attività sanzionatoria volta per implementare pratiche positive in materia di sicurezza stradale. Infatti, è raddoppiato il rilevamento degli articoli al Codice della Strada che per natura, sono finalizzati ad assicurare sicurezza stradale, indistintamente, in favore di tutta la comunità (circolazione con veicolo privo di copertura assicurativa, guida facendo uso di dispositivo cellulare, guida senza fare uso della cintura di sicurezza, guida sotto effetto di alcol e/o stupefacenti).

Nel dettaglio: 25 sequestri per scopertura assicurativa rispetto ai 13 dell’anno 2024, 58 mancate revisioni rispetto alle 20 del 2024 , 27 sono state patenti ritirate per guida con il cellulare, e 10 persone sono state segnalate per la sospensione temporanea della patente.

Nel discorso di san Sebastiano 2025 il Comandante ha avuto modo di affermare che grazie alle nuove assunzioni il Comando è pronto per spiccare il volo e volare alto nelle materie di: sicurezza stradale/giudiziaria/ambientale e veterinaria. Affermazione questa, che ha avuto pieno riscontro nei fatti concreti e con una punta d’ orgoglio personale, il comandante Daidone ha pubblicamente elogiato due agenti che si sono particolarmente distinti nel 2025 e tutti i colleghi che si incontrano per strada e si impegnano in concreto a effettuare un servizio attivo, sanzionando gli automobilisti che mettono a repentaglio la propria vita e quella degli altri, guidando con il cellulare in mano, sotto effetto di alcol o stupefacenti, senza cinture di sicurezza o copertura assicurativa.

Rilevante, poi, è stata anche l’attività di tutela dell’ambiente, con interventi mirati volti a preservare il decoro urbano e la qualità di vita dei cittadini e 196 violazioni amministrative contestate de visu per errato conferimento dei rifiuti e l’avvio del censimento delle colonie feline e relative sterilizzazioni grazia alla collaborazione con un associazione operante nel settore. La Polizia Locale, ha inoltre svolto un ruolo fondamentale nel supporto alla Protezione Civile in occasione di emergenze, situazioni di criticità ed eventi culturali di elevatissimo livello.