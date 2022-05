Augusta, residuato bellico ritrovato nella spiaggetta delle Grazie: è stato fatto brillare in mare

È stata bonificata dal residuato bellico ritrovato casualmente venerdì scorso sulla sabbia la spiaggetta delle Grazie, al centro storico Ad intervenire sono stati i militari artificieri del Nucleo Sdai di Augusta della Marina militare, con la cornice di sicurezza fornita da militari della Guardia costiera, con una pattuglia in servizio di polizia demaniale e una motovedetta in servizio di polizia marittima, che hanno fatto brillare in mare l’ordigno, una probabile spoletta, (come da procedura) assieme a qualche altro piccolo residuato bellico, ritrovato sul fondo. Per l’occasione il tratto di mare è stato interdetto.

Dopo il ritrovamento erano state emanate due ordinanze, una della Capitaneria di porto e l’altra del Comune per interdire rispettivamente lo specchio acqueo antistante e il tratto a terra.