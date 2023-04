Augusta, reliquia della Madonna delle Lacrime arrivata in città: accolta da una fiaccolata

In occasione dell’anno giubilare mariano e nel 70esimo anniversario della prodigiosa lacrimazione della Madonna a Siracusa. è arrivato ieri sera ad Augusta il reliquiario della Madonna delle Lacrime di Siracusa. Ad accoglierlo in piazza Fontana, alla Borgata, intorno alle 20 una piccola folla di devoti con i sacerdoti augustani che l’ha accompagnata con una fiaccolata di preghiera e canti per un breve tratto di viale Italia e fino alla chiesa di Santa Lucia, dove la reliquia rimarrà esposta nella giornata oggi.

Da domani visterà le chiese augustane e sarà venerdì nella parrocchia di san Giuseppe Innografo, sabato 15 aprile nella chiesa di San Fransco di Paola, domenica 16 al santuario della Madonna dell’Adonai. Seguirà lunedì 17 alla parrocchia di san Nicola di Brucoli, martedì 18 al Sacro cuore Gesù, mercoledì 19 al Cristo re dove alle 20,30 ci sarà una veglia di preghiera per tutti i giovani della città.

Infine giovedì 20 aprile la reliquia sarà portata in chiesa Madre dove, alle 19, l’arcivescovo di Siracusa monsignor Francesco Lomanto celebrerà insieme a tutti i sacerdoti della città la messa. Al termine della celebrazione ci sarà l’atto di affidamento della comunità augustana alla Madonna delle Lacrime.