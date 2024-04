Augusta, relazione annuale del sindaco: “programma attuato al 60%”. Ma l’opposizione: “neanche al 10%”

“Oggi è arrivato il momento di raccogliere ed è giusto che si comincino a vedere tutte le azioni che abbiamo messo in cantiere”. E’ stato incentrato sulla relazione annuale del sindaco Giuseppe Di Mare, contestata dall’opposizione, l’ultimo Consiglio comunale di palazzo San Biagio in cui il primo cittadino ha, in breve, illustrato quanto fatto dall’amministrazione nel 2022-2023 a partire dal rafforzamento della macchina comunale con il reclutamento di nuove e più giovani professionalità e dell’ampliamento della tecnologia informatica e digitale. Tra gli effetti del riordino anche tecnologico dell’Ente Di Mare ha sottolineato “l’ azione di controllo delle posizioni anagrafiche associate alle utenze Tari, con la conseguenza immediata di risalire a quelle non agganciate e, quindi, costituenti bacino degli evasori tributari nei cui confronti sono state intraprese le azioni di recupero previsti dalla legge. Sono stati oltre 3000 gli evasori totale scoperti”– ha detto ricordando nell’ ambito della gestione del ciclo la situazione grave dovuta all’incremento dei costi e della sostenibilità degli oneri da parte di famiglie e imprese.

Sul fronte delle infrastrutture, uno su tutte la realizzazione dell’impianto di depurazione, ha detto che è costante l’ interlocuzione il commissario unico che se ne occupa, “le cui procedure sono ormai allo stadio avanzatissimo e che, ultimata la base dei controlli, porteranno alla gara e all’avvio dei lavori ed entro quest’anno avremo il nome della ditta che effettuerà i lavori”– ha affermato. Costante, inoltre, il monitoraggio dei lavori di messa in sicurezza del campo sportivo Fontana “confermando non solo la qualità progettale e l’osservanza dei termini temporali di realizzazione, ma pure il pregio delle opere in un’area che va così configurandosi come polo sportivo cittadino, a motivo della presenza in situ del Palajonio”. Com’è noto il tensostatico comunale mentre era sottoposto a lavori di ampliamento è crollato il mese scorso ed è sotto sequestro, su questo il sindaco ha detto che il Comune è in contatto con gli organi preposti, “confidando che presto verrà tolto il sequestro per poter iniziare i lavori per ritirare su la struttura”.

Nell’ambito delle opportunità offerte dal Pnrr tanti sono i progetti presentati e praticamente “non c’è stato un solo avviso che abbiamo disertato in tutti i campi oggetto del piano, dalla rigenerazione urbana agli asilo nido, dalle scuole alle palestre, al teatro ai beni confiscati dalla mafia, fino alle infrastrutture digitali”. Sul versante delle manutenzioni della città si è proseguito con il ripristino del manto stradale di molti chilometri di arterie cittadine, e partiranno a breve altri lavori per 400 mila euro, sono stati riattivati impianti di illuminazione pubblica spenti da anni e installate di nuove linee. Tanti anche gli eventi e le manifestazioni organizzate, ed è stata mantenuta la sinergia e collaborazione con l’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale. “Abbiamo ancora quasi due anni e non ci fermiamo convinti come siamo che dobbiamo ancora seminare per raccogliere– ha concluso Di Mare.

Della maggioranza ha preso la parola solo il consigliere di Augusta 2020 Marco Niciforo che ha sottolineato la “mole incredibile di lavoro fatto insieme agli uffici” e stigmatizzato i banchi quasi vuoti dell’opposizione, presenti con tre consiglieri tra cui Milena Contento di Nuovo patto per Augusta che ha stigmatizzato i sei mesi di ritardo nella presentazione della relazione annuale dell’Ente e inviato per questo una nota all’assessore agli Enti locali e alla Corte dei conti chiedendo se ci sono le condizioni per decurtare l’indennità del sindaco del 10% per ogni mese di ritardo e per la decurtazione dell’1 % di ogni mesi di ritardo. Ha poi ricordato le dichiarazioni dei vari comizi elettorali dell’allora candidato e oggi sindaco, contestando i vari punti del suo programma elettorale, sostenendo che “non c’è traccia dello stato di avanzamento del programma elettorale: non siamo arrivati neanche che al 10%, -ha detto- nella relazione ci sono 20 file ridondanti in cui gli assessori ripetono quello fatto dagli altri, asfaltare le strade si chiama ordinaria amministrazione da una giunta giovane si saremmo aspettati azioni innovative che non ci sono”.

Ha replicato Di Mare parlando di tante inesattezze dette e, contestando, a sua volta i vari punti sollevati, sostenendo che il programma elettorale è attuato al 60% e che la legge e l’articolo 17 della legge 7 del 92 è stata modificata a dicembre scorso e pubblicata a febbraio: “i comuni entro 60 giorni da febbraio potevano adempire e presentare la relazione, lo abbiamo fatto e quindi sono stati rispettati i tempi e comunque ancora certe relazioni del passato le sto ancora aspettando”.

Tra il pubblico ad assistere anche i manifestanti contro il taglio degli alberi di piazza Mattarella che hanno stazionato, nei giorni scorsi, anche davanti al Comune per avere risposte dall’amministrazione e dopo aver fatto formale richiesta di accesso agli atti e presentato un denuncia alla Procura: “il sindaco è una settimana che non vuole ascoltare le associazioni, sotto la piazza non si è presentato nessuno amministratore, c’è solo silenzio, non è il sindaco di tutti”- ha tuonato il consigliere del Movimento 5 stelle Roberta Suppo, che sul tema aveva presentato un’interrogazione che verrà discussa non appena gli uffici forniranno le risposte ai quesiti- previste per legge entro 30 giorni dall’istanza- cosi come affermato dal presidente Marco Stella su domanda del grillino Uccio Blanco.

In apertura di seduta sono stati presentati anche il nuovo assessore alla Transizione ecologica Salvatore Serra, subentrato a Concetto Cannavà e il nuovo assetto dei gruppo consiliari.