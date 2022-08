Augusta, reingresso illegale in Italia, espulsi 4 egiziani

Quattro egiziani di 34, 32, 24 e 26 anni, sono stati arrestati ieri dalla Squadra mobile di Siracusa in nella flagranza per il reato di rientro illegale nel territorio nazionale. Fanno parte di un gruppo di 566 cittadini extracomunitari, di varie nazionalità, di cui circa 200 trasferiti alla nuova darsena domenica scorsa e dopo l’arresto sono stati rimessi in libertà dell’autorità giudiziaria competente che ha contestualmente concesso il nulla osta all’espulsione dei quattro cittadini egiziani.

Uno degli arrestati, il trentaduenne, è stato inoltre sottoposto alla misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Roma e all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, come ordinato dal Gip. del Tribunale della capitale.