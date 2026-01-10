Augusta, referendum sulla giustizia: a palazzo San Biagio prima iniziativa del comitato per il “No”

Lunedì 19 gennaio dalle 17,30 si terrà a Palazzo San Biagio di via Roma una prima iniziativa del comitato augustano costituitosi per promuovere il No al referendum sulla riforma Nordio della magistratura. All’incontro parteciperà Gaetano Bono, in magistratura dal 2013.

Sostituto procuratore della Procura della Repubblica di Crotone dal 2015 al 2018 e poi in quella di Siracusa fino al 2022, è attualmente il più giovane Sostituto procuratore generale in servizio, svolge dal dicembre 2022 funzioni requirenti di secondo grado alla Procura Generale della Repubblica di Caltanissetta dove, tra le altre cose, segue processi in materia di criminalità organizzata di stampo mafioso a carico di appartenenti a Cosa Nostra dei territori di Caltanissetta, Gela ed Enna.

Già componente della giunta ANM di Catania, sin dal 2015 si è distinto per avere preso pubblicamente posizione contro le degenerazioni del correntismo e del carrierismo nella magistratura. Il dottor Bono 2 anni fa ha scritto un testo sulla idea della separazione delle carriere….condividendo una ipotesi di lavoro seria ed articolata, a ottobre, 3 mesi fa, alla luce del testo – poi blindato dal Governo (con modifica costituzionale di alcuni articoli) – ha scritto un libro con il titolo “NOrdio” – molto critico nei confronti della legge oggetto di referendum e oggi in prima linea con i magistrati per promuovere il “No” nelle aree della Sicilia orientale.