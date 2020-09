Augusta, referendum sul taglio dei parlamentari: vince il “si” con più del 75% dei voti

Anche ad Augusta al Referendum sul taglio dei parlamentari ha vinto il “si” con 75, 76% contro il 24,24 % del “no” (40 sezioni scrutinate su 41 alle 18, 10). A dichiararsi favorevoli alla riforma già approvata in Parlamento sono stati più di 9930 augustani, mentre si sono espressi in senso contrario, poco meno di 3200, con gli aventi diritto che in tutto erano in tutto 29333.

Ad aver votato, tra ieri e oggi fino alle 15, è stato il 46, 16 per cento degli augustani, una delle affluenze più alte in provincia superata solo da comuni più piccoli come Buscemi e Cassaro con il 47, 61% e da Sortino con il 49, 68 e considerato che la media provinciale è stata del 36, 72%.