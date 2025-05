Augusta, referendum dell’8 e 9 giugno: Comune attiva servizio di trasporto per elettori non deambulanti

Gli elettori impossibilitati a muoversi o con capacità gravemente ridotta di deambulazione potranno recarsi a votare alle elezioni per il referendum dell’8 e 9 giugno prossimo con un mezzo messo a disposizione dal Comune. E questo in ottemperanza alla legge 15 gennaio 1991, così come modificata dall’articolo 8 della legge 4 agosto 1993, numero 277, che garantisce il diritto di voto anche in seggi diversi da quelli di iscrizione, qualora questi risultino inaccessibili.

Per l’occasione verrà utilizzato un automezzo comunale attrezzato per il trasporto con sedia a rotelle, che sarà fornito su richiesta degli interessati da presentare tramite il modulo allegato all’avviso comunale che si trova pubblicato all’albo pretorio. Le domande, corredate da certificazione medica, dovranno pervenire all’Ufficio elettorale entro e non oltre il 4 giugno 2025 sia a mano che tramite mail o pec.

L’obiettivo è garantire il diritto di voto a tutti. “Uno strumento in conformità del principio per cui nessuno deve rimanere indietro e per dare supporto di mobilità sostenibile a tutti i cittadini – ha detto il sindaco Giuseppe Di Mare.

“Prendiamo atto delle normative vigenti in ambito elettorale perché l’ abbattimento le barriere per l’esercizio del diritto di voto possa esser applicato costantemente”– ha aggiunto l’assessore alla Coesione sociale Biagi Trobulato.