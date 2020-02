Augusta, Reddito di cittadinanza e legge di bilancio: i deputati del M5S incontrano i cittadini

Continuano gli incontri pubblici per informare i cittadini sui recenti provvedimenti e sulla attuale situazione politica nazionale e regionale. Domani sarà la sede del MeetUp Augusta, in via Sacro Cuore 76, a ospitare l’assemblea pubblica assieme ai deputati nazionali e regionali del MoVimento 5 Stelle.

Paolo Ficara, Filippo Scerra, Pino Pisani, Giorgio Pasqua e Stefano Zito incontreranno la cittadinanza per discutere insieme della legge di bilancio 2020 facendo un focus sulla regione Sicilia; caro voli e rimborsi sisma 90; criticità del bilancio regionale; proposte del MeetUp al comune di Siracusa per i lavori socialmente utili da fare svolgere ai percettori del Reddito di Cittadinanza.

L’appuntamento è alle 18 in via Sacro Cuore 76, sede del MeetUp Augusta dove saranno presenti anche gli attivisti promotori dell’incontro.