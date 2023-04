Augusta, recupero e riabilitazione funzionale all’ospedale Muscatello, se ne parla all’associazione “Umberto I”

È stata attivata qualche mese fa, con 6 posti letto a fronte dei 16 assegnati il reparto di Recupero e riabilitazione funzionale che si trova all’ospedale Muscatello, aggregato alla Neurologia. Anche di questo si parlerà oggi pomeriggio, alle 18,30, nella sede dell’ associazione filantropica liberale “Umberto I” con il direttore dell’ unità operativa semplice dipartimentale Salvatore Boccaccio che parlerà del tema “La gestione della complessità in riabilitazione” e risponderà alle domande dei presenti. Interverranno all’incontro il sindaco Giuseppe Di Mare e il direttore sanitario dell’ azienda sanitaria provinciale di Siracusa Salvatore Madonia.

Nel reparto del Muscatello oltre al responsabile Boccaccio, vi prestano servizio, anche i fisioterapisti Salvatore Vella, Francesco Sabatino, Rita Reale e Daniela Trunfio. Sono, inoltre già state attivate le procedure per l’assunzione, in tempi brevi di due medici fisiatri.

Il reparto eroga attività di riabilitazione intensiva in regime di ricovero ospedaliero e ambulatorialmente ed è inserita nella rete dei servizi di riabilitazione in stretta integrazione con le strutture di degenza del sistema ospedaliero territoriale ed extraterritoriale, definendo un percorso assistenziale appropriato di presa in carico globale del paziente.

Le attività di riabilitazione intensiva, per le quali è previsto il ricovero ospedaliero, sono dirette al recupero di disabilità importanti, modificabili e ad elevato impegno diagnostico e terapeutico e prevedono interventi multidisciplinari e multiprofessionali intensivi (almeno 3 ore al giorno di trattamento riabilitativo specifico), che implichino un elevato livello di tutela medico-infermieristica. I pazienti ammissibili sono soggetti affetti da disabilità conseguenti a patologie per i quali sussistono condizioni di modificabilità riabilitativa e di instabilità clinica, che richiedono un monitoraggio medico e infermieristico nell’arco delle 24 ore.

Le attività di riabilitazione “estensiva” sono di tipo di tipo ambulatoriale e previste per le patologie post- acute e croniche inserite all’interno dei Lea, I livelli essenziali di assistenza. Nell’ambito di tali attività sono stati, inoltre, attivati servizi ad alta specializzazione quali gli ambulatori per il trattamento e la cura delle scoliosi dell’adolescente e dell’adulto, della spasticità con tossina botulinica eco-guidata, per trattamenti infiltrativi intra-articolari eco-guidati e il day service riabilitativo.

Il reparto di Recupero e riabilitazione funzionale dell’ospedale di Augusta è stato recentemente dotato di un nuovo strumento per la riabilitazione motoria e cognitiva denominato “nirvana”, un sistema medicale basato sulla realtà virtuale a supporto della riabilitazione motoria e cognitiva in pazienti con patologie neuromotorie. È in corso di attuazione, inoltre, un progetto di tele-riabilitazione e tele-consulto a distanza.