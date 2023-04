Augusta, “Recupero e riabilitazione” all’ospedale Muscatello: il bilancio ad un anno dalla sua attivazione

Quattromila prestazioni ambulatoriali e circa 1500 giornate di ricovero nei 6 posti letto dell’ Unità operativa semplice dipartimentale di “Recupero e riabilitazione” dell’ospedale Muscatello. Di questo si è parlato nei giorni scorsi nei locali della filantropica “Umberto I” all’incontro promosso dall’associazione con il responsabile del reparto Salvatore Boccaccio che ha illustrato le attività svolte durante il primo anno, ricordando che l’unità operativa è stata attivata nell’ambito delle azioni previste dal nuovo atto aziendale del 2019.

“Sin dalla sua attivazione c’è stata una proficua collaborazione con tutte le unità operative presenti al Muscatello, – ha detto- con la Neurologia diretta da Valeria Drago, con il centro di Sclerosi multipla che fa capo a Sebastiano Bucello, con la Chirurgia generale e la Medicina generale dirette rispettivamente da Antonino Trovatello e Sebastiano Platania e con tutti gli altri servizi e reparti presenti, compresa la Onco-ematologia”.

Attivati vari servizi ambulatoriali, fra i quali l’ambulatorio per il trattamento e la cura delle scoliosi giovanili e dell’adulto e l’ambulatorio per i trattamenti infiltrativi ecoguidati endo-articolari. Dopo la recente attivazione del Day service riabilitativo è stato, inoltre, attivato l’ambulatorio per il trattamento delle spasticità con tossina botulinica eseguite in maniera eco-guidata.

“L’attivazione ed il buon funzionamento di tali servizi sono stati resi possibili anche grazie alla preziosa disponibilità dei fisioterapisti, del personale infermieristico, e della attività di coordinamento condotta dal Giovanni Mignosa”– ha sottolineato il responsabile che ha ricordato che, come previsto dal “Piano della riabilitazione del 2012”, sono state trattate patologie post acute ortopediche e neurologiche afferenti da varie strutture territoriali ed extraterritoriali, fra i quali il reparto di Ortopedia e traumatologia dell’ospedale di Lentini diretta da Maglitto.

Sono state svolte anche attività in sinergia con il Distretto D47 Augusta e Melilli, all’interno dei progetti rivolti ai disabili gravissimi, permettendo l’esecuzione delle visite all’ospedale di Augusta. Fra le innovazioni presentate, ha suscitato interesse il sistema di riabilitazione immersiva denominato “Nirvana” del quale il Muscatello si è dotato, grazie alla proficua collaborazione con il nuovo team di “Supporto digitale” che fa capo all’unità operativa semplice “Sifa” e “Controllo di gestione” della Asp. Inoltre è in via di attivazione un sistema di tele riabilitazione e teleconsulto a distanza.

Boccaccio ha concluso ricordando come non ci può essere innovazione senza umanizzazione delle cure, intesa come rispetto della dignità umana nella sua interezza, in tutto il percorso di cura.

Ha aperto la serata Mimmo Di Franco, presidente della associazione che ha anche manifestato i disagi che spesso incontra la cittadinanza nell’affrontare le lunghe liste d’attesa per la prenotazione di una visita specialistica. Sia il sindaco Giuseppe Di Mare che il direttore sanitario aziendale Salvatore Madonia hanno ribadito il costante lavoro svolto in sinergia a difesa dell’ospedale Muscatello, quest’ultimo inoltre ha precisato le difficoltà nel reperire personale medico attraverso i concorsi banditi dell’Asp di Siracusa che spesso rimangono deserti. Ha presenziato anche l’assessore con delega alla Coesione sociale, Formazione e Salute Ombretta Tringali.