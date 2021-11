Augusta, recinzione sulla sponda del Porcaria: ostruiva il transito, rimossa in parte dopo segnalazione dei cittadini

Per un po’ di tempo il libero transito pedonale costiero lungo la sponda sinistra della foce del torrente Porcaria, meglio conosciuta come canale di Brucoli, è stato ostruito da una recinzione che, delimitando a sud il complesso turistico della Gisira, arrivava fino al ciglio della balza e a strapiombo sullo specchio d’acqua, “violando norme nazionali e regionali che garantiscono il rispetto dello spazio demaniale e la fruizione di ogni linea di costa da parte di tutti”. Così una cinquantina di augustani e non, di varie età e categorie professionali hanno deciso di inviare alla Capitaneria di porto megarese un’articolata segnalazione in cui si sottolineava, in particolare che per poter erigere la medesima recinzione erano stati praticati almeno cinque fori sulla balza rocciosa, danneggiandola dunque irreversibilmente. L’ostruzione, infine, impediva anche l’accesso all’antico sentiero che fino agli anni ’60 portava i residenti di Brucoli al Santuario di Maria dell’Adonai, in particolare durante la processione del 5 agosto, giorno della festa della Mater Adonai.

L’esposto ha sortito l’effetto sperato e soprattutto tempestivo e, grazie all’intervento solerte ed efficace della Capitaneria di porto, è stata rimossa parte della recinzione sufficiente al mantenimento dei limiti di proprietà del villaggio turistico ma, al contempo, in grado di garantire l’opportuno e sicuro transito di persone a piedi lungo una porzione di litorale dimenticata da svariati decenni o, nella maggior parte dei casi, mai fruita da nessuno. A raccontare questa vicenda è Luca Di Giacomo, dottore in Storia e conservazione dei Beni architettonici ed ambientali e guida ambientale escursionistica che parla di importante risultato “che restituisce alla comunità un’inedita prospettiva su uno dei più suggestivi scorci di Augusta, quello che include in un sol colpo il Canale, le sue grotte, il porticciolo peschereccio, Brucoli, il castello, l’Etna e il Golfo di Catania, incrementando significativamente il valore attrattivo dei luoghi e consentendo, ai locali e ai sempre più numerosi turisti, di percorrere l’intero litorale della località Gisira lontano da strade transitate da veicoli a motore, nonchè molteplici escursioni o semplici passeggiate che si andranno a collegare ad altri itinerari già possibili alla Gisira, Campolato e presso il neo battezzato “Complesso Rupestre Pantàkias-Gisira”.

Per Di Giacomo ha prevalso un’azione corale dal basso, fortemente voluta, a favore del paesaggio e del bene comune, che mostra da parte dei cittadini una nuova, tangibile tendenza verso i temi dell’ambiente, del patrimonio tutto e della loro salvaguardia e necessaria accessibilità. “Tuttavia -aggiunge- non ci si può aspettare che continuino ad essere i cittadini a dover correre puntualmente ai ripari piuttosto auspichiamo che siano, finalmente, le istituzioni a farsi promotrici di una progettualità responsabile, che parta dalla conoscenza approfondita dei luoghi e punti ad una fruizione sostenibile, apportando di conseguenza un significativo incremento alla qualità della vita di questa comunità”.