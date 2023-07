Augusta, randagismo, il Comune ci riprova e bandisce nuova gara per la gestione del servizio

Dopo la prima gara bandita a marzo che ha avuto anche un problema tecnico ed è andata deserta il Comune ci riprova e pubblica un nuovo bando per affidare il servizio di cattura, trasporto, custodia, cura e mantenimento dei cani randagi che si trovano nel territorio comunale, mentre i tentativi di intervenire quando viene segnalato un branco pericoloso vengono resi vani anche da chi danneggia le gabbie.

Il precedente appalto che era di durata triennale è scaduto lo scorso aprile ed è stato prorogato e la nuova gara, mediante procedura aperta, sopra soglia comunitaria e con il criterio di selezione del minor prezzo, prevede un impegno spesa di 900. 270 mila euro più Iva per un totale di poco più di 1 milione e 130 mila euro verrà espletata utilizzando il sistema di intermediazione telematica della regione Lombardia denominato “Sintel”.

L’appalto è suddiviso in sei lotti funzionali, di 65 cani e 150 mila euro ciascuno, consentendo cosi anche la partecipazione anche di piccoli operatori: si può, infatti, chiedere l’affidamento di un solo lotto, per alcuni o per tutti. Il capitolato prevede il servizio per un numero massimo di 390 cani e che siano effettuati interventi di sterilizzazione, obbligatori per tutti i cani in degenza nella struttura anche ai fini della reimmissione nel territorio e che verranno stabiliti di concerto con l’amministrazione e l’Asp.

Il costo di ogni randagio è di 3 euro oltre Iva, per ogni cane e per ogni giorno di ricovero effettivo omnicomprensivo dei servizi previsti dal capitolato; 40 euro oltre Iva, per ogni accalappiamento e trasferimento in ore diurne per ogni singolo cane; 60 oltre Iva per ogni accalappiamento e trasferimento in ore notturne e festive, per ogni singolo cane; 40 oltre Iva, per lo smaltimento di ogni singola carcassa di cane; 6 euro oltre Iva per trasporto solo andata per reimmissione di ogni singolo cane. Il termine per la presentazione delle offerte è il 18 luglio di quest’anno.

Nelle scorse settimane intanto al comando di Polizia municipale sono arrivate alcune segnalazioni della presenza di cani randagi, in qualche caso anche aggressivi, che circolano sul territorio comunale. “Siamo intervenuti quando ma in qualche caso come, ad esempio, in via Mocenigo, nella zona del Paradiso, in cui era stato segnalato un branco, abbiamo messo le gabbie e le abbiamo trovate danneggiate”- ha riferito il comandante di Polizia municipale Salvatore Daidone