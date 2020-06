Augusta, randagismo a Monte Tauro: con il suo scooter per disabili accerchiato da 4 randagi

Camminava per strada con il suo scooter per disabili quando è stato accerchiato da 4 cani randagi che stazionano, di solito, davanti ad una pizzeria di Monte Tauro. Il provvidenziale arrivo di un’automobile che lo ha “scortato” ha scongiurato il peggio. A raccontare la sua disavventura è Giovanni Spadaro, presidente dell’associazione sportiva disabili “Il faro” che “sabato scorso tornavo con il mio scooter per disabili dal supermercato e – dice- stavo passando davanti ad un pizzeria che si trova vicino, perché lo scooter non riesce a fare la salita dove si trova il supermercato, quando sono stato aggredito da un branco di cani che hanno sede stabile davanti la pizzeria. Per fortuna alla fine è passata un un’auto e mi ha scortato. Ho avuto solo tanta paura, ma si dovrebbero toglierei i cani da quella zona”.

Spadaro aggiunge anche che non è la prima volta che si verificano episodi di questo tipo, considerato che quella è la strada che percorre sempre per andare a fare la spesa, e ha anche pensato di acquistare una scacciacani per proteggersi e fare scappare i randagi quando passa. Intanto ha inviato una segnalazione al sindaco Cettina Di Pietro per chiedere un intervento immediato per allontanare quei randagi.

La vicenda ripropone il problema del randagismo che ad Augusta non è certo risolto, visto che i branchi più o meno numerosi di cani senza padrone che gironzolano per strada sono diversi e ogni tanto qualcuno li segnala. Ad oggi il servizio di accalappiamento, comunale di cattura, trasporto, cura e mantenimento cura e ricovero dei randagi, che l’ anno scorso per qualche mese era stato sospeso perché era scaduto il precedete contratto, è operativo. A marzo è stato affidato con un appalto triennale alla Gmg di Augusta, l’unica ditta che ha partecipato alla gara per un importo a base d’asta di 1 milione 709 mila e con un ribasso del 0,33 per cento. E’ la stessa che lo ha svolto anche in precedenza, quando il servizio è stato affidato temporaneamente per periodi di soli 5 mesi.

Secondo gli importi a base d’asta e soggetti a ribasso elencati nella relazione tecnica illustrativa del responsabile del terzo settore Angelo Carpanzano, che ha redatto gli atti di gara costa 3 euro più Iva ogni giorno di ricovero effettivo di un cane, 40 euro oltre Iva per ogni accalappiamento in ore diurne e 60 in ore notturne e festive. E ancora, per una carcassa di randagio il Comune paga 40 euro oltre Iva e 6 per ogni reimmissione sul territorio.