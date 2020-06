Augusta, randagi: il gruppo consiliare de M5S dona 640 kg di mangime e antiparassitari a volontarie

Seicentoquaranta chili di mangime per cani e delle pipette antiparassitarie per i cuccioli ed i randagi del territorio sono stati donati ad alcune volontarie, iscritte all’albo regionale delle associazioni animali o che hanno associazioni locali dello stesso tipo dal gruppo consiliare del Movimento 5 stelle, insieme al presidente del Consiglio comunale.

Il cibo e gli antiparassitari sono stati acquistati con le detrazioni del 30% delle indennità del presidente e dei gettoni di presenza dei consiglieri che vogliono così dare un segnale “di sostegno per chi in silenzio giornalmente spende denaro e fatica per tutta la comunità affinché questa come tante altre tematiche sociali possa avere l’attenzione e la sensibilità dovuta- si legge in una nota -. La tematica dell’abbandono é una piaga sociale che ha un riscontro tristemente smisurato, infatti tanti cuccioli vengono ritrovati abbandonati insieme a molti cani adulti e tante randagine purtroppo accoppiandosi continuano ad aumentare il numero della popolazione canina”.

I grillini sottolineano come, oltre a portare avanti campagne di sensibilizzazione sul fenomeno del randagismo, che ad Augusta esiste considerato appunto i branchi di cani che si vedono in giro, ma anche sui “corretti stili di igiene urbana per i cani patronali, monitoriamo anche il lavoro che giornalmente le volontarie svolgono con forte senso di responsabilità e di amore verso gli animali. É importante focalizzare l’attenzione su tematiche delicate che – proseguono- non possono essere sminuite o sottovalutate, in primis perché riguardano esseri viventi ed in secundis perché sosteniamo fortemente che solamente la sterilizzazione dei cani vaganti o dei cani di quartiere, possa mitigare il fenomeno del randagismo”.