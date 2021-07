Augusta, randagi a Monte Tauro: a rischio per un disabile su scooter

Ogni volta che passa da quella strada con il suo scooter per disabili per andare a fare la spesa deve sperare che i cani – tre o quattro- che stazionano ormai stabilmente in un piazzola vicino via Mar Tirreno stiano dormendo o magari siano altrove in quel momento, altrimenti deve correre nei limiti che gli consente il mezzo e incrociare le dita per non essere morso. Passano i mesi ma non si risolve il problema per Giovanni Spadaro, presidente dell’associazione sportiva disabili “Il faro”, che non è neanche libero di camminare per strada come tutti, senza rischiare di essere inseguito o magari aggredito dai randagi e chiede un aiuto per una questione, che potrebbe anche diventare per lui drammatica, se già non lo è.

“Abito al Monte e abitualmente vado a dare la spesa con uno scooter per disabili al supermercato della zona Acquasanta. – racconta- Visto che la salita per andare al supermercato è molto ripida, passo dal retro dove si va anche per una pizzeria. Da un po’ di tempo qui stazionano diversi cani, che appena mi vedono mi fanno fare le corse e una volta mi hanno anche morso. I cani stazionano li anche per il fatto che alcuni benefattori portano loro cibo e acqua. Magari se potessero portare altrove questo cibo” .

Già l’anno scorso Spadaro aveva segnalato di essere stato accerchiato dai 4 cani randagi che lo avevano visto arrivare con lo scooter e di essersi salvato, in quell’occasione, grazie all’arrivo provvidenziale di un’automobile che lo aveva “scortato” scongiurando il peggio.