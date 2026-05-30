Augusta, rafforzati i controlli durante i festeggiamenti del Santo Patrono

In occasione delle celebrazioni in onore del Santo Patrono, il Questore di Siracusa ha predisposto un rafforzamento del controllo del territorio al fine di garantire un sereno e sicuro svolgimento dei festeggiamenti.

Vista la presenza di un elevato numero di bancarelle posizionate all’interno dei Giardini Pubblici, il Dirigente del Commissariato, Antonio Migliorisi, ha effettuato un’attività di controllo e prevenzione per garantire la sicurezza e il decoro urbano.

Nell’ambito dei controlli, si accertava che in via C. Colombo, presso i Giardini Pubblici, un giovane aveva installato un’attrazione dello spettacolo viaggiante denominata “Gazebo -Tiro a segno” senza la licenza necessaria e, per tali motivi, è stata elevata una sanzione amministrativa che può arrivare fino ad un massimo di € 1549.

Inoltre, non essendo presente nessuna protezione nella zona retrostante l’attrazione, i pallini sparati con le pistole giocattolo avrebbero potuto colpire le persone che transitavano sulla pubblica via e pertanto, considerata la necessità di interdire l’uso di attrezzature potenzialmente pericolose, veniva intimata l’immediata cessazione dell’attività e lo smontaggio dell’attrazione.

I controlli continueranno per tutto il periodo dei festeggiamenti.