Augusta, Raf infiamma il pubblico che balla con le sue canzoni più famose

Tutto esaurito, ieri sera, per il concerto di Raf che ha infiammato il pubblico dal palco della Villa comunale. In tantissimi, venuti anche da fuori, non sono voluti mancare all’appuntamento con il padre del pop e hanno affollato piazza Castello in cui, ad un certo punto, nella parte centrale, poco prima dell’inizio del concerto, non si è potuto più entrare per raggiunto limite di capienza di pubblico.

Un tuffo nel passato in musica e leggerezza in quel 1984, anno di nascita di “Self control”, canzone che dà il titolo al tour estivo organizzato per festeggiare, appunto, i 40 anni di carriera con cui girerà l’Italia, scegliendo Augusta come seconda tappa. Il concerto non ha disatteso le aspettative di quanti si sono fatti trasportare in quegli anni lontani e hanno ballato per circa due ore, cantando a squarciagola i brani con cui, nel live, il cantautore di origine pugliese ha ripercorso la sua storia artistica: da “Sei la più bella del mondo” a “Il battito animale, a “Cosa resterà degli anni ‘80”, “Ti pretendo”, “Infinito”, “Stai con me”, “Non è mai un errore” “Un’emozione inaspettata”, “Due”, “Gente di mare”, fino a “Liberi”, brano scritto durante il lockdown, a distanza, con un suo amico che stava a Milano mentre lui si trovava dall’altra parte dell’oceano

“Siamo all’inizio di un tour che replica i 40 anni della mia carriera- ha detto Raf dal palco – è passato tanto tempo ma certe emozioni restano sempre intatte, spesso ho scritto canzoni che nascevano dal bisogno di sentirsi leggeri, di lasciarsi andare senza filtri e senza pesi addosso. A volte è difficile ma è l’unico modo per respirare, per questo non dovremmo mai permettere che qualcuno possa avere il potere di limitare i nostri diritti. E questo dobbiamo ricordarcelo al momento giusto”.

Sul palco prima, del concerto, è salito il sindaco Giuseppe Di Mare che ha ringraziato “la meravigliosa marea di gente che è venuta ad Augusta anche da posti non vicini. Grazie per aver scelto questa piazza, siete tantissimi”. L’evento rientra nel cartellone di eventi promossi dall’amministrazione comunale, assessorato alla Cultura, retto da Pino Carrabino in occasione dei festeggiamenti del patrono San Domenico ancora in corso.