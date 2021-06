Augusta, raccolta rifiuti ad Agnone Bagni: rispuntano le discariche. E qualcuno dà fuoco ai cassonetti

Arriva anche quest’anno l’estate e puntuale si ripresenta il problema della raccolta dei rifiuti ad Agnone bagni che da anni è una questione irrisolta, ancor di più da quando è partita in tutto il territorio comunale la differenziata che, invece, non è mai decollata nella frazione marinara, per diversi motivi. E con la conseguenza che spesso la spazzatura di ogni tipo, compresi vecchi ingombranti e sfalci di potature, è rimasta accumulata anche per settimane, in grosse discariche abusive a cielo aperto o accanto ai cassonetti di prossimità, con le immaginabili conseguenze sul piano piano igienico-sanitario, visto anche le alte temperature estive.

Quest’anno però c’è anche un aggravante in più, come segnala un nostro lettore: “C’è qualcuno che si diverte a bruciare i cassonetti per la raccolta. – scrive Francesco P. – Ho più volte sollecitato le autorità competenti a fare qualcosa, ma fino ad oggi nulla. Con la stagione alle porte la situazione peggiorerà sicuramente”. E rischia di farsi incandescente anche questa volta, rendendo necessaria una soluzione, una volta per tutte.