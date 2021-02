Augusta, raccolta firme per proposta di “legge Stazzema”: sabato il banchetto in piazza Duomo

Un banchetto per la raccolta di firme a favore della proposta di legge di iniziativa popolare contro la propaganda fascista e nazista lanciata dal comune di Stazzema sarà allestita sabato 27 febbraio in piazza Duomo, dalle 10 alle 13 dove saranno presenti, tra gli altri, per certificare le firme anche i consiglieri comunali Milena Contento e Giancarlo Triberio.

Lo fanno sapere in una nota Giovanni Ranno e Luca Vita, rispettivamente segretario cittadino di Articolo uno e del Partito democratico e Giuseppe Ricupero, presidente provinciale Anpi che spiegano che si tratta di “una iniziativa congiunta voluta dalle due sezioni cittadine del Partito democratico e di Articolo Uno che in tal modo – si legge- intendono dare il loro fattivo contributo, anche in considerazione del fatto che ancora oggi, purtroppo, si assiste alla propaganda e diffusione di messaggi inneggianti al fascismo e nazismo. Anche con questa iniziativa vogliamo quindi dire basta ai gadget del ventennio esposti in negozi e bancarelle, basta svastiche dipinte sui muri, basta inquinare il dibattito pubblico con negazionismi e revisionismi come anche di recente avvenuto in città, manifestazioni queste che tendono a divenire delle vere e proprie apologie sul nazifascismo”.

I tre si rivolgono soprattutto ai giovani, a partire dagli augustani, “per far capire loro che perseguire certe ideologie è una azione criminale, e ricordargli che le libertà e le conquiste sociali che abbiamo oggi sono innanzitutto frutto delle lotte di chi ha combattuto i nazifascisti”.