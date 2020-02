Augusta, raccolta e smaltimento dei rifiuti delle navi del porto: il servizio non è più effettuato dalla Gespi

La Gespi Srl, proprietaria dell’ impianto di termodistruzione di Punta Cugno non gestisce più in concessione il servizio di raccolta, trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti solidi pericolosi e non e dei residui solidi del carico prodotti dalle navi che approdano nel porto di Augusta. A decretare la non aggiudicazione definitiva della procedura aperta di gara alla società megarese è stato nelle scorse settimane, prima di lasciare l’incarico, il commissario straordinario dell’Autorità portuale di sistema del mare di Sicilia orientale Emilio Errigo a causa “della violazione del principio di continuità di alcuni dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale da parte del concorrente aggiudicatario” come si legge nell’ avviso pubblicato sia all’albo pretorio di Comune ed Autorità di sistema ma anche nella Gazzetta ufficiale e nella relativa delibera commissariale.

La società, in sostanza, che aveva partecipato al bando del 2014 dell’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale aggiudicandosi il servizio in via provvisoria, -ma anche presentato un ricorso rigettato dal Tar di Catania con sentenza del 2015, confermata in Appello dal Consiglio di Giustizia amministrativa l’anno successivo- ma al momento delle verifiche da parte della commissione di gara è risultata non “più in possesso dei requisiti richiesti dal disciplinare di gara, ovvero non ha più la disponibilità di due mezzi, nella fattispecie un autocarro scarrabile e un autocarro compattatore e del requisito richiesto di iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali per la categoria 1 classe E, risultando alla data di verifica iscritta invece per la categoria 1 classe F”. La società ha poi riottenuto entrambi i requisiti, ma questo non è stato sufficiente per l’Autorità di sistema portuale che ha anche chiesto due pareri legali, uno dei quali anche all’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, che hanno ritenuto che la procedura dovesse concludersi con un provvedimento di non aggiudicazione definitiva in quanto “i requisiti generali e speciali devono essere posseduti senza soluzione di continuità dalla data di scadenza del termine di presentazione della richiesta di partecipazione alla procedura di affidamento, ma anche per tutta la durata della procedura stessa fino all’aggiudicazione definitiva ed alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo dell’esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità”

Il servizio adesso è gestito da un’ altra società, in attesa della pubblicazione di un nuovo bando di gara