Augusta, raccolta di sangue in calo durante d’estate: appello della Fratres ai donatori

“Nonostante gli ottimi risultati ottenuti dalla Fratres di Augusta, la carenza di sangue in estate è tale da impedire importanti interventi chirurgici. In estate occorre la stessa quantità di sacche del resto dell’anno perché non calano i malati che necessitano di trasfusioni, nè gli interventi chirurgici o i casi di emergenza. Cala invece, a causa delle assenze per ferie o delle sospensioni per i viaggi all’estero, la disponibilità di sangue che si é potuto garantire grazie alle donazioni. Per questo lancio un appello a donare il sangue, di qualunque gruppo”.

A dirlo è Luigi Nicosia, presidente della Fratres Augusta, che si rivolge a quanti hanno la possibilità di donare il proprio sangue per chi ne ha bisogno invitandoli a recarsi al centro trasfusionale dell’ospedale Muscatello tutti i giorni di buon mattino o nelle giornate di raccolta del sangue nella sede della Fratres, che per il mese di agosto saranno il prossimo 8 e il 29. In questo caso però bisogna prima telefonare allo 0931511500 per prenotare la donazione

“Nel primo semestre Fratres Augusta tra sangue, plasma, piastrine e multicomponenti ha raccolto circa 1000 sacche. – aggiunge- Questo è un risultato straordinario che conferma il trend di crescita degli ultimi anni. L’obiettivo fissato da Asp Siracusa è di 1400 sacche pertanto, grazie ai nostri splendidi donatori, confidiamo di superare ampliamente tale obiettivo. Nella grande soddisfazione dei risultati che stiamo ottenendo, siamo convinti che il potenziale che può esprimere la nostra città è molto più alto, quindi invitiamo i donatori e i nuovi a venire al centro trasfusionale dell’ospedale Muscatello o nella nostra sede di via Gramsci durante le giornate di raccolta”.