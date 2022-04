Augusta, raccolta di centesimi “Apecar” devoluta all’associazione “20 novembre 1989 project”

Era nata con l’obiettivo di acquistare una vera moto-ape usata da mettere a disposizione anche delle associazioni, ma poi è stata stata devoluta per uno scopo benefico a sostegno dei più deboli dell’associazione “20 novembre 1989 project” la raccolta di centesimi di euro denominata “ApeCar”, avviata a gennaio 2019 e conclusa un anno dopo dal movimento politico-culturale CambiAugusta e dalla Federazione #per Augusta.

Questa mattina la cerimonia ufficiale di consegna a “l’orto di Rosario”, che si trova all’interno della struttura “a Palumma” dove, già da due anni e mezzo, i ragazzi e le ragazze dell’associazione lavorano all’interno di serre ad un progetto di agricoltura sociale con buoni risultati.

“Oggi è una giornata di festa, un segnale di ripartenza per le attività dei movimenti che a causa del covid hanno avuto uno stop forzato. – ha esordito Elena Cimino, coordinatrice CambiAugusta- Quale migliore occasione per ripartire se non quella di donare, con una finalità benefica e diversa da quello che ci eravamo prefissati, dei mezzi per poter migliorare il lavoro a dei ragazzi che tutti i giorni a questa attività.”

Nel sottolineare che l’ associazione politico-culturale compie dieci anni Maria Amara ha ricordato che la raccolta, pari a 1325 euro, ha avuto tanto successo anche tra i bambini e tra chi non c’è più, come il tenore Marcello Giordani, ed “è rimasta accantonata a causa della pandemia. Adesso di comune accordo abbiamo deciso di destinarla a Ielsa, ai suoi ragazzi e agli operatori che abbiamo avuto modo di conoscere in questi mesi per l’acquisto del gazebo dei tavoli e altre piccole cose che saranno necessarie”.

“Qui non avevamo un punto ristoro e d’estate i ragazzi possono stare dentro la serra solo per poco per il caldo. E con questo gruzzolo raccolto e donato abbiamo pensato di creare un punto ristoro che per noi è la manna dal cielo” – ha precisato Ielsa Speciale, che guida l’associazione e ha ringraziato del regalo ricevuto. A proposito del progetto di agricoltura sociale ha spiegato che è “un progetto che porta bellezza, serenità e felicità in chi lo fa e in chi lo guarda. Abbiamo la possibilità di dimostrare a tutti che i nostri ragazzi con disabilità psichiche e fisiche e autismo sono, in realtà, capaci se portati con mano, se gestiti con gli specialisti, se incoraggiati, di creare bellezza. Si riscontra in loro la capacità di fare, la nostra sfida è dimostrare che non sono parte passiva della società ma si possono trasformare in persone che lavorano e, in qualche modo, producono”.

Rossella Monaco, pedagogista e operatrice dell’associazione ha precisato più nel dettaglio in cosa consiste l’attività di agricoltura sociale che “si svolge tre volte a settimana, per due, tre ore ogni incontro. I ragazzi coinvolti sono circa 16 e ne arriveranno di nuovi, sono stati scelti in base alle loro inclinazioni e potenzialità. Le giornate si svolgono con routine e all’inizio entriamo in serra e controlliamo le piante, il terreno e i lavori che dobbiamo svolgere e dividiamo i compiti. L’obiettivo principale è favorire la piena autonomia di ogni ragazzo che, una volta acquisita consapevolezza, diventa tutor di un nuovo ragazzo che si inserisce. Dopo lo svolgimento dell’ attività nella serra c’è la merenda e il momento in cui i ragazzi raccontano quello che hanno fatto, dando spazio anche alle loro emozioni. All’interno e all’esterno della serra – ha concluso- la diagnosi e la disabilità non esistono, non ci sono barriere. Sono loro i protagonisti e questo gli consente di acquisire una maggiore autonomia e autostima nel percepirsi come capaci di fare. Il merito va anche alle famiglie e alla loro costante fiducia e speranza in quello che facciamo”.