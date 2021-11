Augusta, raccolta alimentare in tre supermercati di Terravecchia per la V Giornata mondiale dei poveri

Una raccolta alimentare promossa dall’Ordine francescano secolare e dalla Gioventù francescana di Augusta si terrà oggi e domani in tre supermercati della zona Terravecchia. L’iniziativa si svolgerà in concomitanza con la V Giornata mondiale dei poveri voluta da Papa Francesco. Quest’anno il tema è “I Poveri li avete sempre con voi”, versetto del Vangelo di Marco e ripreso dallo stesso pontefice nel messaggio da lui inviato all’intero pianeta.

Il mondo della povertà viene spesso nascosto e misconosciuto. Purtroppo, dietro un apparente e generalizzato benessere, si nascondono realtà di indigenza a cui invece va data attenzione, sostenendo chi si trova in queste situazioni. L’Ordine francescano e la Gifra hanno voluto aderire all’invito del Papa “e questa esperienza – fanno sapere in una nota – continua ad essere un cammino di conversione personale e comunitario, riportando le parole del ministro regionale Ofs Carmelo Vitello, per non sfuggire allo sguardo del povero e combattere la cultura dello scarto e del consumo e un’opportunità per fare delle Fraternità locali una comunità di presenza e solidarietà “con” e “nel” servizio ai poveri”.