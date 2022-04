Augusta, “Quo vadis?”, progetto di orientamento al Megara con la Capitaneria di porto

Gli alunni delle quinte dei quattro indirizzi del liceo Megara hanno incontrato nei giorni scorsi il capitano di fregata Alberto Boellis, capo servizio operativo e ufficiale superiore addetto alle relazioni esterne la Guardia costiera- Capitaneria di Augusta. Il nuovo appuntamento in presenza, di cui sono referenti le docenti Barbara Morbelli e Lia Passanisi si è svolto nell’auditorium Giuseppe Amato e rientra nell’ambito del progetto di orientamento in uscita “Quo vadis?” promosso dal liceo per conoscere una delle istituzioni più importanti del nostro territorio.

Il capitano di fregata Boellis ha illustrato le opportunità di formazione e lavoro che la carriera militare può offrire ai ragazzi e alle ragazze, invitando alla riflessione sulla funzione delle forze armate in momenti storici particolari, come quello che stiamo vivendo, e ad un’analisi geopolitica sugli eventi in Ucraina. “E’ sempre un momento emozionante per il nostro liceo incontrare rappresentanti delle forze armate e siamo lieti di aver ospitato il comandante Boellis, che ringraziamo vivamente” – hanno commentato dalla scuola