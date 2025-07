Augusta, quattro studenti augustani pronti a spiccare il volo all’estero con Intercultura

Nei giorni scorsi il centro locale di Intercultura ad Augusta ha celebrato un traguardo importante ottenuto da quattro giovani studenti augustani che, grazie all’impegno e al supporto dell’associazione da sempre in prima linea nella promozione di scambi giovanili internazionali, si preparano a vivere un’esperienza che li porterà a studiare all’estero per il prossimo anno scolastico. La cerimonia di premiazione si è svolta al circolo ufficiale “Vandone” della Marina militare alla presenza delle famiglie e dei volontari di Intercultura, che con dedizione seguono da vicino i ragazzi in questo percorso, le docenti Raffaella La Ferla e Francesca Tringali in rappresentanza rispettivamente del liceo Megara e dell’istituto superiore Arangio Ruiz.

A partire saranno Bianca Maiolino, studentessa del Megara che andrà in Honduras, Flavio Di Matteo, alunno del Ruiz che si immergerà nella cultura del Brasile, la liceale Giorgia Ramaci, pronta vivere un’esperienza unica in Messico e Sarah Assenza del Ruiz, che si appresta a scoprire le bellezze della Cina.

Tutti loro fanno parte dei circa 2.000 studenti italiani selezionati che prenderanno il volo verso i cinque continenti, grazie alle centinaia di borse di studio, totali o parziali, che Intercultura è riuscita a mettere a loro disposizione grazie al proprio fondo interno o grazie a uno delle tantissime aziende ed enti sponsor del programma. Questi giovani avranno l’opportunità non solo di approfondire le proprie conoscenze linguistiche in un contesto internazionale, ma anche di crescere a livello personale, confrontandosi con nuove culture, stringendo amicizie durature e sviluppando una maggiore consapevolezza di sé e del mondo. Saranno veri e propri ambasciatori di Augusta e dell’Italia, portando con sé i valori della nostra comunità.

Durante la cerimonia, la presidente del Centro locale di Intercultura Augusta, Stefania Anfuso, ha infatti sottolineato l’importanza di questi programmi, definendoli “un investimento prezioso nel futuro dei nostri giovani e un’opportunità unica per aprire le loro menti a nuove prospettive globali”.

La serata è stata arricchita dalla presenza di altri studenti “interculturali speciali” provenienti dal Brasile, dalla Cina, dalla Thailandia e dal Marocco. Insieme a loro anche Meena la studentessa thailandese quest’anno ospitata da una famiglia augustana e che, a breve, concluderà il suo exchange year in Italia. Infatti per uno studente che parte, ce n’è uno che viene, anzi più di 400 ragazzi di 60 paesi di tutto il mondo, arriveranno in Italia a inizio settembre con l’avvio del nuovo anno scolastico. In queste settimane i volontari del Centro locale di Augusta stanno ricercando famiglie interessate ad aprirsi al mondo, ad accogliere un ragazzo o una ragazza di un altro Paese, a confrontarsi con stili di vita, mentalità e culture diverse, ad aprirsi all’interculturalità.