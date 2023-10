Augusta, quattro ex studenti del Megara ammessi in atenei d’eccellenza italiani

Quattro ex studenti del liceo “Megara”, tutti diplomati la scorsa estate allo Scientifico, con voti tra il 100 e il 100 e lode, hanno conseguito l’ammissione per concorso in due prestigiosi atenei d’eccellenza italiani,la Scuola superiore di Catania e alla Scuola superiore Sant’ Anna di Pisa, e proseguiranno i loro studi nel solco della costruzione di un futuro di alta formazione. Si tratta dell’ ex alunna della 5AS Maria Elena Arrigo e di Carlo Lodin, Arianna Pedone e Vincenzo Spinali, che frequentavano la 5BS.

Maria Elena Arrigo (Giurisprudenza), Arianna Pedone (Scienze Umanistiche), Vincenzo Spinali (Matematica e fisica) studieranno nella Scuola superiore di Catania, un centro di alta formazione dell’ università di Catania, con annesso campus e collegio universitario, fondato nel 1998 per selezionare i migliori giovani che desiderano un percorso di studio che prevede, sin dall’ingresso, attività di approfondimento, ricerca e sperimentazione per una formazione qualificata al livello universitario e post-universitario.

Carlo Lodin, si è classificato in ottima posizione per l’ingresso nella Scuola superiore di Sant’ Anna di Pisa nella facoltà di Ingegneria biomedica. La Scuola superiore Sant’Anna è un istituto universitario pubblico a statuto speciale, prestigioso anche a livello internazionale nelle scienze applicate e specializzato in percorsi di ricerca di eccellenza. La scuola superiore di Sant’Anna vanta nomi di ex allievi noti in diversi campi, come l’ex presidente Carlo Azeglio Ciampi, Sabino Cassese, Giuliano Amato, Tiziano Terzani. Tra i docenti del Sant’Anna, Peter Ratcliffe, docente associato con l’ università di Oxford e vincitore del Nobel per la Medicina nel 2019 con un team di scienziati britannici e americani. A questi giovani ex studenti, il dirigente scolastico e tutta la scuola augurano un futuro di eccellenza e di portare sempre nel loro cuore il ricordo del loro liceo.