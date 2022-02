Augusta, quasi pronto il nuovo servizio di mobilità “green” con i monopattini elettrici. Individuate le aree di sosta

Anche ad Augusta arriva la “rivoluzione” della mobilità urbana “green” affidata ai monopattini elettrici in sharing “free floating”, con possibilità cioè di restituire il monopattino in punti diversi da quello di prelievo, da mettere a disposizione di residenti e non, che verrà avviata a breve nel territorio comunale. L’amministrazione aveva pubblicato a maggio dell’anno scorso un ‘indagine di mercato per la selezione degli operatori economici interessati alla gestione del servizio a cui hanno risposto in quattro, anche se solo con due è stata poi siglata la convezione. E nell’attesa che si collochi la segnaletica verticale e orizzontale un’ ordinanza del neo comandante dei Vigli urbani Salvatore Daidone, che subentrata a Maria Concetto Boschetto, che ha seguito tutto l’iter, istituisce delle aree di sosta da riservare al posizionamento dei monopattini elettrici e per rendere il servizio fruibile nelle varie zone, dal “Paradiso” alla frazione di Brucoli e al Monte.

Ecco dove si trovano:

in via Francesco Caracciolo, via Eroi di Malta, all’interno del piazzale denominato Oasi di Cristo, adiacente lo scivolo per disabili e l’ingresso della chiesa, in piazza Risorgimento, piazza Duomo, ai Giardini pubblici nell’area parcheggio prospiciente il palco della musica, in via Darsena nei pressi del circolo Vandone della Marina militare adiacente l’edificio dei Vigili del fuoco.

In Borgata le aree saranno al lungomare Rossini, in contrada Granatello all’ingresso del club Nautico, in via del Campo di fronte l’intersezione con via Carso, in piazza Padre Caramagno di fronte all’ingresso del campo basket di via Sacro Cuore, in via Catania di fronte al civico 116 prospiciente lo spartitraffico, in piazza Fontana e Unità d’Italia adiacente lo scivolo dei disabili.

Si potranno lasciare i monopattini elettrici anche al piazzale di Villa Marina, al Faro Santa Croce di fronte la prima piazza, allo slargo tra via Sant’Elena e via Paolo Liggeri, allo slargo Belvedere intersezione tra via Colonnello Salerno e via Spinelli, nel piazzale adiacente la via Rosmini, in via Amara, nello slargo all’intersezione con via Barone Zuppello e a Brucoli all’interno del parcheggio adiacente il distributore.

Secondo la giunta che ha deciso di attivare il servizio, a costo zero per l’Ente che non erogherà alcun contributo economico, l’utilizzo di monopattini elettrici “comporta effetti positivi sulla riduzione dell’inquinamento atmosferico e del traffico veicolare, consentendo spostamenti veloci ed alternativi all’utilizzo dei veicoli privati”. Con lo stesso obiettivo l’amministrazione intende attivare anche un servizio di micromobilità di biciclette e scooter elettrici sempre in sharing free floating, cioè a flusso libero, cioè con possibilità di restituire la bicicletta o lo scooter in punti diversi da quello di prelievo, con un numero massimo complessivo di 100 biciclette e 100 scooter elettrici e ha avviato un ‘indagine di mercato per la selezione degli operatori economici interessati alla gestione del servizio.