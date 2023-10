Augusta, quasi demolita la piscina “Gigi Turchio”: sono ripresi i lavori

Grossi detriti e blocchi di cemento ammassati. È quello che rimane dell’ormai ex piscina comunale “Gigi Turchio” che si trova all’ingresso dell’Isola, in parte demolita da un grosso escavatore che l’abbatterà totalmente. Dopo lo scavo di archeologia preventiva delle scorse settimane e come anche ci aveva assicurato la ditta sono dunque, ripresi, definitivamente i lavori di demolizione dell’ex impianto sportivo, ridotto ormai da decenni ad un vero e proprio obbrobrio.

Lascerà il posto ad un belvedere con spazi aperti, piazzole e aree a verde e il suo abbattimento consentirà di ricavare più spazio nell’area antistante consentendo così l’allargamento della pericolosa strettoia del tratto attiguo alla piscina che collega l’Isola al viadotto Federico II che passerà dagli attuali 9 metri ai 25 previsti dal progetto.

La durata dei lavori è di sette mesi.