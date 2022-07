Augusta, quasi conclusa la pulizia straordinaria in contrada Torre: elevate multe grazie alle telecamere

Si completerà oggi la pulizia straordinaria iniziata alcuni giorni fa in contrada Torre, il tratto lungo la provinciale 57 che da Brucoli porta a Carlentini stracolmo di rifiuti e discariche a cielo aperto sorte ai margini della strada, dove regna “l’ indecenza, la cattiva educazione, l’ assenza totale di senso civico, la mancanza di rispetto e cura per l’ambiente”.

Lo fa sapere Concetto Cannavà, assessore alla Transizione ecologica che sottolinea lo sforzo congiunto tra uffici e assessorati diversi che “hanno consentito che nonostante la grande estensione territoriale del nostro Comune, parte di queste aree tornino a essere zone vivibili nel rispetto del decoro e dell’ igiene urbana. In questi giorni l’ amministrazione Di Mare – afferma- raggiunge un ulteriore obbiettivo nella lotta per il controllo e contenimento di discariche abusive in vaste aree del territorio. Va detto, senza se e senza ma, che è una parte di territorio fortemente frequentata da cittadini dei comuni limitrofi e delle provincie vicine che, in maniera sconsiderata, scaricano qualunque genere di rifiuto”.

L’attività di recupero dell’area degradata è stato possibile anche dopo la pianificazione di interventi dell’assessore all’Innovazione tecnologica Rosario Sicari che ha messo in campo “le migliori risorse in termini di telecamere ad altissima risoluzione per il controllo della zona, -aggiunge Cannavà- allo sforzo non indifferente dell’ ufficio Ecologia per la bonifica di ampia parte della contrada, all’ ufficio di Polizia municipale a cui spetta il compito di visionare e sanzionare le irregolarità riscontrate, e grazie alla fattiva disponibilità dei colleghi assessori Genovese e Nardo del Comune di Carlentini che hanno intensificato il controllo del territorio di confine”.

Consistente il numero di sanzioni elevate a seguito delle tre telecamere e del lettore di targhe, installate nei giorni scorsi per beccare gli incivili che abbandonano i rifiuti per strada, multe che saranno incrociate con l’ ufficio Tributi per gli accertamenti di rito e già “le aree oggetto di video sorveglianza registrano un calo del fenomeno” – conclude Cannavà che preannuncia che presto altre aree saranno sottoposte a controllo di video sorveglianza, invitando tutti i cittadini a voler usufruire del Ccr mobile in contrada Balate, nei locali dell’ex Plastjonica, per lo smaltimento di sfalci, mobili, elettrodomestici, plastica, vetro, carta e altro materiale da dismettere.