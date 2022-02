Augusta, quasi completati i lavori per l’ambulatorio veterinario, finanziati con il 30% di indennità M5S

In dirittura d’arrivo i lavori di riqualificazione dell’ambulatorio veterinario di via Xiphonia, finanziati con la restituzione del 30% degli emolumenti degli amministratori della passata amministrazione e con i fondi erogati dalla Regione per la democrazia partecipata. Lo fa sapere il gruppo consiliare del Movimento 5 stelle composto da Roberta Suppo, Chiara Tringali e Marco Patti che ricordano che la destinazione dell’uso di queste somme fu indicata dai cittadini, chiamati a scegliere online tra diverse possibilità.

“Con le stesse modalità sono ancora accantonate le somme del 30% e fondi regionali della democrazia partecipata per progetti di riqualificazione dell’area del Faro Santa Croce – aggiungono i tre consiglieri, che lanciano una stoccata all’amministrazione -. Siamo, quindi, ben lieti che si sia arrivati a conclusione di questa vicenda. Non possiamo fare a meno, però, di rilevare l’assoluto silenzio su quest’opera da parte dell’attuale amministrazione che di certo non si fa mancare comunicati, annunci e proclami su interventi ancora sulla carta e molto di là dal trovare una effettiva realizzazione: il consueto e assordante silenzio che cala sulle opere progettate e finanziate dalla passata amministrazione. Ma noi siamo soddisfatti ugualmente perché finalmente Augusta potrà riavere un servizio importantissimo per i nostri animali, essenziale in tema di prevenzione del randagismo”.

I lavori ammontano complessivamente a 45.922 euro, come si legge nella delibera di approvazione del progetto, sono stati aggiudicati a fine dicembre a una ditta di Gela con il ribasso del 5% e avviati subito dopo e hanno previsto in 30 giorni interventi di riqualificazione edile e impiantistica dell’immobile del centro storico dove si effettuano microcippature e sterilizzazione dei cani.