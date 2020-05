Augusta, quasi 500 i tamponi effettuati dopo la quarantena fiduciaria: tutti negativi

Sono tutti negativi gli esiti dei tamponi effettuati su persone in quarantena fiduciaria obbligatoria perché arrivate da altre regioni dopo il 14 marzo. Si tratta di circa 500 tamponi di residenti di Augusta e Melilli effettuati alla tenda pre-triage dell’ospedale Muscatello dal personale del distretto dell’Asp di Augusta e poi processati nel laboratorio di Palermo.

Ad oggi è stato quasi del tutto azzerato il numero degli arretrati, di quanti cioè avevano terminato i 14 giorni della quarantena obbligatoria e attendevano, anche da diverse settimane, la telefonata dell’Asp per presentarsi alla tende pre-triage del nosocomio. Si sta adesso procedendo con quelle domande che, per qualche problema o errore nella compilazione, non sono state evase prima o magari sfuggite considerato che sono state diverse le fonti di registrazioni di chi veniva da fuori.

Oggi si sono effettuati anche tamponi con i tempi in regola di chi cioè ha terminato ieri o oggi la quarantena domiciliare e adesso attende l’esito, che dovrebbe arrivare ormai in tempi molto più veloci di prima, al massimo dopo un paio di giorni.