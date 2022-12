Augusta, quarta mini libreria a Brucoli, donata dall’associazione “Unitevi a noi”

È stata dipinta con i colori del mare dell’artisti augustano Nuccio Garilli, come meglio si addice ad un borgo marinaro, la quarta mini libreria che da alcuni giorni si trova in piazza Belvedere, a Brucoli. A donarla alla città è stata, ancora una volta, l’associazione di genitori e figli “Unitevi a noi” che, a sua volta, l’ha ricevuta in dono da Enzo Amato, dipendente comunale, che l’ha realizzata.

Alla piccola cerimonia di inaugurazione erano presenti presidente e soci dell’associazione Antonio Caruso, il sindaco Giuseppe Di Mare, l’assessore alla Cultura Ombretta Tringali e gli studenti del plesso “17 Luglio 1943” di Brucoli del secondo istituto comprensivo Orso Mario Corbino.

Fa parte del progetto “Libri in città” avviato a dicembre dell’anno scorso per avvicinare soprattutto i giovani alla lettura e favorire la condivisione della conoscenza e della cultura attraverso un libro che potrà essere preso gratuitamente da chi vorrà dalla mini libreria per essere letto e poi rimesso a suo posto, ma potrà anche essere riposto da chiunque in modo da diffondere la conoscenza. Le altre tre mini librerie si trovano nel parco giochi della Borgata adiacente l’istituto comprensivo Costa, a Monte Tauro nella chiesa di san Giuseppe Innografo e in piazza Castello, ai giardini pubblici

“Un progetto intergenerazionale che si concluderà nel 2023 con la quinta che sarà in piazza Risorgimento,– ha detto Caruso- invitiamo tutti i cittadini a collaborare prendendo e scambiando dei libri perchè abbiamo visto che funziona. E’ un buon biglietto da visita anche per chi viene da fuori e si rifà al Bookcrossing americano già da qualche anno arrivato anche in Italia.”