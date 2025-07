Augusta, quarta assemblea annuale dell’Unione avvocatura siciliana

Si sono svolti nei giorni scorsi in un hotel alle porte di Brucoli i lavori della quarta assemblea annuale dell’ associazione forense Uas, unione avvocatura siciliana, alla presenza dei rappresentanti delle sezioni territoriali. Questa possibilità di confronto tra realtà territoriali differenti è una specificità di Uas, fa sapere l’associazione, e l’assemblea è il momento in cui viene valorizzata. Tanti avvocati lasciano i loro studi di Palermo, Catania, Agrigento, Messina, Trapani e Siracusa e i loro impegni professionali per ritrovarsi a discutere di avvocatura, diritti, formazione e cultura, i punti fermi dell’ associazione.

L’assemblea ha discusso i temi del congresso nazionale forense, approvando alcune proposte che possano incidere sul futuro della professione forense e che adesso saranno formalizzate in ipotesi di mozioni. Ha, poi, approvato un nuovo pacchetto di proposte di modifica dei codici di rito, oltre a quelle a suo tempo presentate e diventate norme di legge, che saranno presto portate all’attenzione del legislatore allo scopo di rafforzare la tutela degli assistiti nei vari ambiti della giurisdizione.

I delegati hanno, quindi, fatto il punto sui progetti storici dell’ associazione, quello per la scuola “Il diritto visto dai ragazzi: la società e il suo cambiamento” e quello divulgazione culturale “Dialoghi tra avvocatura e cultura”: Uas è stata la prima associazione forense a percorrere queste strade e l’assemblea ha deliberato di continuare con ancor più impegno ed energia per rinnovarli e arricchirli in tutte le realtà territoriali in cui è presente.

I delegati, infine, hanno pensato ad alcuni eventi formativi su temi concreti, da fare tutte le sezioni insieme tra ottobre e novembre.