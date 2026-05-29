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Augusta, Pustizzi (Grande Sicilia): “Siamo la prima lista: grazie alla città, rilanciamo il nostro impegno”

"Un traguardo straordinario che ci responsabilizza ancora di più nel Governo della Città"

"Un traguardo straordinario che ci responsabilizza ancora di più nel Governo della Città"

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«Desidero esprimere il più sentito e sincero ringraziamento alle augustane ed agli augustani per lo straordinario risultato che hanno voluto tributare –  nell’ultima tornata elettorale amministrativa  – alla Lista GRANDE SICILIA – Peppe Di Mare Sindaco». Sono le parole del Commissario Cittadino di Grande Sicilia Augusta, Sebastiano Pustizzi.

Che poi ha continuato:  «Essere stata la prima lista in città per numero di preferenze,  contribuendo in maniera importante all’elezione del Sindaco Di Mare, è un traguardo straordinario che ci responsabilizza ancora di più nel Governo della Città.  Desidero rivolgere, a nome mio personale e di tutto il gruppo dirigente del Partito un sincero ringraziamento a tutti i candidati della lista Grande Sicilia, protagonisti di una campagna elettorale condotta con serietà, stile e grande senso di appartenenza alla nostra comunità politica» . 

Pustizzi ha poi concluso: «Un ringraziamento particolare va anche al nostro leader, l’Onorevole Giuseppe Carta che conferma essere solido punto di riferimento politico e guida autorevole di un progetto che continua a crescere ed in forte espansione. Un ringraziamento per tutto ciò che ha fatto e continua a fare, nel suo ruolo di deputato regionale e Presidente della IV° Commissione Legislativa ARS Ambiente Territorio e Mobilità, a favore della Città di Augusta. Continueremo a lavorare con grande determinazione nell’interesse di Augusta e dei suoi cittadini» .


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