Augusta, Pustizzi (Grande Sicilia): “Siamo la prima lista: grazie alla città, rilanciamo il nostro impegno”

«Desidero esprimere il più sentito e sincero ringraziamento alle augustane ed agli augustani per lo straordinario risultato che hanno voluto tributare – nell’ultima tornata elettorale amministrativa – alla Lista GRANDE SICILIA – Peppe Di Mare Sindaco». Sono le parole del Commissario Cittadino di Grande Sicilia Augusta, Sebastiano Pustizzi.

Che poi ha continuato: «Essere stata la prima lista in città per numero di preferenze, contribuendo in maniera importante all’elezione del Sindaco Di Mare, è un traguardo straordinario che ci responsabilizza ancora di più nel Governo della Città. Desidero rivolgere, a nome mio personale e di tutto il gruppo dirigente del Partito un sincero ringraziamento a tutti i candidati della lista Grande Sicilia, protagonisti di una campagna elettorale condotta con serietà, stile e grande senso di appartenenza alla nostra comunità politica» .

Pustizzi ha poi concluso: «Un ringraziamento particolare va anche al nostro leader, l’Onorevole Giuseppe Carta che conferma essere solido punto di riferimento politico e guida autorevole di un progetto che continua a crescere ed in forte espansione. Un ringraziamento per tutto ciò che ha fatto e continua a fare, nel suo ruolo di deputato regionale e Presidente della IV° Commissione Legislativa ARS Ambiente Territorio e Mobilità, a favore della Città di Augusta. Continueremo a lavorare con grande determinazione nell’interesse di Augusta e dei suoi cittadini» .