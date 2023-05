Augusta, pura energia e musica con Le Vibrazioni: il concerto ha riempito piazza Castello. Stasera canta Anna Tatangelo

Energia pura e sonorità pop-rock hanno “invaso” ieri sera piazza Castello, ai Giardini pubblici per il concerto de Le Vibrazioni, storica gruppo musicale italianoi che si è esibito in occasione dei festeggiamenti del patrono San Domenico. Due ore di musica e divertimento con la band composta dal cantante e chitarrista Francesco Sarcina, dal chitarrista e tastierista Stefano Verderi, dal bassista Marco Castellani e dal batterista Alessandro Deidda che ha saputo trascinare il pubblico con i brani più famosi da “Angelica” a “Vieni da me”, a “Dedicato a te”, all’ultimo “Ridere”.

E se il target di pubblico è stato per lo più composto di giovani e giovanissimi – magari anche accompagnati dai genitori- sabato sera, per l’altro riuscitissimo concerto del diciannovenne rapper italiano Lda, ieri sera c’erano persone di tutte la età ad ascoltare il gruppo milanese presentato sul palco da Mirko e Peppe che, tra un battuta e l’altra, reduci dalla trasmissione di Viva Raidue di Fiorello, hanno ricordato che il concerto è stato inserito nei festeggiamenti per il patrono promossi dall’assessorato alla Cultura, Tradizioni e promozione del territorio, guidato da Giuseppe Carrabino da don Alfio Scapellato, amministratore parrocchiale della Chiesa Madre con il contributo dell’Ars, degli assessorati regionali alle Autonomie locali e al Turismo e Spettacolo, sottolineando l’impegno dello forze dell’ordine: Polizia di stato, Carabinieri, Guardia di finanza, comando di Polizia municipale, associazioni di volontari, Protezione civile, Misericordia, associazione nazionale Carabinieri e Polizia di stoa, club Elettra e Nuova acropoli, e anche di Alessio La Torre, consulente del sindaco in materia di spettacoli.

“È veramente un piacere vedere questa piazza stracolma, vedo gente fino in via Principe”- ha affermato il sindaco Giuseppe Di Mare sul palco per un breve saluto. “È un piacere essere ritornati dopo parecchio tempo, festeggiamo 20 anni di band anche se in realtà suoniamo da più tempo”, – ha detto Sarcina che ha ricordato il loro primo grande esordio ed exploit nel 2003 a Sanremo con il singolo “Dedicato a te”, disco di platino in poche settimane. Seconda loro presenza al festival più importante della musica italiana nel 2005 “con questa canzone che parla d’amore. Lì abbiamo avuto un rapporto stretto con il nostro mitico maestro Beppe Vessicchio, che ci ha visto arrivare con il nostro furgone bianco scassato davanti ad un hotel superfigo di Sanremo e ho visto che i suoi occhi sono sgranati e si è buttato a capofitto e da lì siamo diventati grandi amici” – ha raccontato il frontman della band che ha scritto anche colonne sonore per celebri film e partecipato al festival di Sanremo anche nel 2018 con il brano “Cosi sbagliato”, nel 2020 con il singolo “Dov’è” con il brano “Tantissimo” per poi tornare quest’anno come artisti ospiti insieme ai Modà con il brano “Vieni con me”.

Il cartellone degli spettacoli in occasione dei festeggiamenti in onore del patrono San Domenico ha offerto, inoltre comicità e cabaret domenica con il duo palermitano dei “Treeun quarto”, stasera invece ritorna la musica italiana con Anna Tatangelo che si esibirà in piazza Castello a partire dalle 22.