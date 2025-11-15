Augusta, Punta Cugno. Auteri al presidente Giansiracusa: “ci sono i fondi, ora va messa tra le priorità”

Un nuovo appello sulla strada provinciale Augusta–Punta Cugno arriva dal deputato regionale Carlo Auteri, che in un video messaggio si rivolge al presidente del Libero Consorzio di Siracusa, Michelangelo Giansiracusa, chiedendo di inserire il collegamento tra le opere prioritarie da finanziare.

“Ci sono i soldi e quindi la dotazione economica per le strade provinciali ed è fondamentale che Punta Cugno venga ripristinata – afferma Auteri –. Dal quadro economico non sono indicate le strade ma bisogna fare una scelta e individuare le priorità. Questa è una, senza dubbio”.

Il tratto in questione è l’ex strada statale 114 all’altezza di Punta Cugno, oggi viabilità provinciale, nel cuore del polo petrolchimico siracusano e a servizio di numerosi impianti industriali e del porto commerciale di Augusta. Proprio per questo è considerata da più parti un’arteria strategica, anche come via di fuga in caso di emergenze industriali e per i mezzi di soccorso.

La strada è chiusa da anni a causa di smottamenti e avvallamenti del manto stradale. Secondo ricostruzioni già rese pubbliche, il tratto era stato chiuso una prima volta nel 2017, riaperto dopo alcuni interventi nel 2020 e nuovamente interdetto al traffico nel 2021 dopo eventi atmosferici che avevano compromesso la stabilità del tracciato.

La chiusura obbliga oggi mezzi pesanti, lavoratori e pendolari a percorsi più lunghi e su strade alternative in condizioni non ottimali, con ricadute su sicurezza, tempi di percorrenza e costi per le aziende.

Nei mesi scorsi, proprio Auteri aveva annunciato un sopralluogo con i tecnici del Libero Consorzio e del Genio Civile, finalizzato all’avvio di uno studio geologico per individuare una soluzione definitiva che permetta la riapertura stabile della ex SS 114 in quel tratto.

L’obiettivo dichiarato era quello di arrivare a un progetto che garantisse la messa in sicurezza strutturale del versante interessato dagli smottamenti, evitando i continui stop-and-go che hanno caratterizzato la vita di questa strada nell’ultimo decennio.

Sul tavolo del Libero Consorzio ci sono oggi risorse destinate alla manutenzione straordinaria della viabilità provinciale, annunciate nelle scorse settimane dalla deputazione regionale. L’intervento di Auteri sollecitare la riapertura e sottolinea che “la dotazione economica c’è già” e che ora la questione è di scelte politiche e tecniche su quali strade inserire nel quadro delle priorità.

L’appello di Auteri al presidente Giansiracusa rimette Punta Cugno al centro del dibattito: con i fondi disponibili, la scelta di inserirla – o meno – tra le priorità diventa un test concreto sulla visione di sviluppo e sicurezza per l’intera zona industriale di Augusta–Priolo–Melilli.