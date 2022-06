Augusta, pulizia straordinaria della spiaggetta delle Grazie: raccolti 50 sacchi di rifiuti differenziati

Vetro, plastica, carta, indifferenziato e ingombranti, ma anche sterro, siringhe e rocce plastiche, sedimenti plastici che si trovano sui fondali marini e sulla scogliera e che poi si saldano, entrando a far parte dell’ecosistema.

Sono i rifiuti ritrovati nella spiaggetta delle Grazie e nell’area circostante che si trova sotto l’omonima chiesta del centro storico e raccolti ieri e oggi da alcune persone tra cui Maurizio Prisutto, un giovane da sempre attento alla tutela ambientale che ha lanciato sui social l’idea di una pulizia straordinaria.

Non la classica pulizia dove, alla fine, si butta via tutto insieme, ma una raccolta in cui è stato differenziato tutto ciò che è stato trovato.

“E’ l’unico modo questo per salvare il paese dai rifiuti, riducendo al minimo la quantità di indifferenziata, cosicché da non gravare sulla collettività che paga la spazzatura. – dice Prisutto che ha informato l’ufficio Ecologia- Perché i rifiuti differenziati sono una ricchezza visto che chi li acquista li paga al Comune, mentre invece l’ indifferenziato lo dobbiamo pagare noi a caro prezzo per smaltirlo in discarica. Quindi l’unico risultato si può ottenere abbassando la percentuale di rifiuto indifferenziato”.

Circa 50 i sacchi grandi di rifiuti differenziati per tipologia raccolti, secondo il giovane la presenza di rocce plastiche testimonia la tragicità legata all’inquinamento ambientale nella zona che sarebbe sorta nel tempo da accumuli di rifiuti, per lo più edili, come tra l’altro buona parte di quella fascia costiera del centro storico.

“Di amministratori non se ne sono visti in questi due giorni, ieri mi hanno aiutato due persone, oggi una, la risposta è stata di totale indifferenza anche se, alla fine, il risultato è stato conseguito lo stesso. E comunque i bagnanti hanno risposto bene perchè – conclude- si sono sentiti in dovere di raccogliere quello che c’era attorno a loro e in qualche modo hanno collaborato”.