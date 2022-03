Augusta, pulizia straordinaria al lungomare Rossini dei volontari della nave ecologista “Sea Eagle”

Pulizia straordinaria ieri mattina di un tratto del litorale del Lungomare Rossini, nei pressi del pontile “Giacomo”. Ad effettuarla sono stati i volontari della nave “Sea Eagle” che si trova ormeggiata al porto Xiphonio, per lavori di manutenzione e che fa parte della “Sea Shepherd”, un’ organizzazione internazionale che si occupa di salvaguardia della biodiversità in mare, e opera su diversi fronti, soprattutto pesca illegale e rimozione di plastica.

I dieci volontari della nave “ecologista”, con a capo la manager Francesca Santaniello in 4 ore hanno recuperato diverse quantità di materiale, da plastica di vario genere a bottiglie in vetro, a cordame, resti di salvagenti, scarti di barche rottamate e reti da pesca come fa sapere l’assessore alla Transizione ecologica, Concetto Cannavà che definisce “meritevole di plauso l’ equipaggio della “Sea Eagle” che, impegnato durante la settimana nei lavori di manutenzione e che nelle ore libere svolge volontariato. Il ritiro di questi rifiuti è stato concordato con l’ufficio Ecologia secondo i criteri del sistema differenziato ed eseguito da Megara Ambiente. Un ringraziamento alla direzione del Porto Xifonio che ha messo a disposizione uomini e mezzi per favorire l’ operazione di pulizia del litorale” -aggiunge Cannavà