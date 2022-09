Augusta, pulizia della spiaggetta del Granatello: i ragazzi della “Gifra” raccolgono l’invito di Papa Francesco

Armati di guanti nei giorni scorsi hanno raccolto i rifiuti abbandonati sulla spiaggia del lungomare Granatello, contribuendo a rendere più pulito un tratto di costa frequentato da molte persone, nonostante esiste il divieto di balneazione. Sono i ragazzi della “Gifra”, la Gioventù francescana di Augusta del Convento dei frati Cappuccini, che hanno così accolto l’invito che Papa Francesco ha rivolto al mondo intero affermando che “il creato è un dono, è un dono meraviglioso che Dio ci ha dato, perché ne abbiamo cura e lo utilizziamo a beneficio di tutti, sempre con grande rispetto e gratitudine”.

E’ infatti iniziato il primo settembre il mese di preghiera e iniziative che il Papa ha fortemente voluto dedicare alla cura e alla salvaguardia del creato e che termina il 4 ottobre con la festività di San Francesco e i giovani augustani “sentono vivo il desiderio di rispettare la natura, ma ancora di più come francescani vogliamo compiere gesti concreti per salvare la nostra madre terra. Abbiamo deciso di prenderci cura e ripulire una parte della nostra città che ogni giorno vede passare e anche sostare tantissime persone la spiaggetta Federico II del Lungomare Granatello. Sappiamo bene che si tratta solo di un piccolo gesto ma speriamo che possa ispirare tante altre realtà e spingerle a collocare al primo posto la cura per ciò che ci ospita e ci circonda”– hanno detto dicendosi grati con l’ amministrazione nella persona dell’ assessore Cannavà e augurandosi che “questo possa essere solo l’inizio di una proficua collaborazione per il bene della nostra amata città”.