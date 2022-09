Augusta, pulizia canaloni di scolo e tombini, iniziati gli interventi

Sono iniziati da alcuni giorni all’ingresso di Augusta le operazioni di pulizia dei canaloni della città, programmata e pianificata dall’ ufficio Ecologia che dureranno una decina di giorni. Gli interventi prevedono la pulizia e rimozione di tutte le ostruzioni lungo queste vie di scolo, congiuntamente è stata predisposta la pulizia di tombini e caditoie della città, come fa sapere Concetto Cannavà, assessore alla Transizione ecologica che aggiunge: “Con la programmazione di queste attività si vogliono ridurre al minimo i disagi che eventuali eccessi metereologici possono creare e aumentare la sicurezza, soprattutto nelle aree maggiormente sensibili ove – afferma- esistono problemi strutturali a cui stiamo lavorando in maniera importante per risolvere problemi decennali”.

L’appalto è stato aggiudicato, dopo la pubblicazione di un bando pubblico, all’operatore economico “Preve Antonino”, di Saponara (Me), che ha presentato un ribasso del 23,99%, per l’importo complessivo di 20.828,38 euro.