Augusta, “pulite” le acque della spiaggetta delle Grazie: positive le analisi di Goletta Verde

Sono pulite ed entro i limiti le acque della spiaggetta delle Grazie. Lo dice Goletta verde, la storica campagna di Legambiente dedicata al monitoraggio ed all’informazione sullo stato di salute delle coste e delle acque italiane che per il secondo anno consecutivo è tornata ad analizzato le acque augustane. E dopo i passati campionamenti in prossimità della spiaggetta del Granatello che per tre anni di seguito sono risultati positivi ed entro la norma per tre anni di seguito, ha trovato lo stesso risultato anche alla spiaggetta delle Grazie, al centro storico, un tratto di mare molto amato e frequentato da tanti augustani benché viga il divieto di balneazione.

“Le analisi hanno nuovamente riscontrato che il campione rientra nei valori limite previsti dalla normativa sulle acque di balneazione vigente in Italia (Dlgs 116/2008 e decreto attuativo del 30 marzo 2010). – si legge in una nota- Nonostante ciò quel tratto di mare rimane ancora non idoneo a causa del generale divieto di balneazione esistente nel golfo Xifonio e principalmente dovuto alla mancanza di sistemi di depurazione”.

Legambiente ricorda, infatti, che a 7 anni dal commissariamento (giugno 2015) non è stato finora pubblicato e reso noto il progetto esecutivo degli interventi né è iniziata alcuna opera di collettamento e di depurazione dei reflui urbani. “Di anno in anno ascoltiamo i commissari e sub-commissari assicurare l’imminente avvio dei lavori per la risoluzione di queste “storiche criticità ambientali nel settore fognario e depurativo del territorio di Augusta” . Nel frattempo constatiamo che mentre il nostro paese continua a pagare una ingente sanzione economica per la violazione delle norme comunitarie neppure un litro di acque reflue è stato depurato. Una situazione vergognosa di cui fanno le spese i cittadini che rimangono privi della risorsa mare e l’ambiente che ne risulta contaminato” – afferma Enzo Parisi che sottolinea che il progetto esecutivo, che a gennaio di quest’anno si annunciava sarebbe stato pronto a breve, e sulla base del quale dovrebbe indirsi la gara d’appalto per i lavori, non è stato ancora reso noto.

“Sappiamo però che il mese scorso è stata presentata all’assessorato Territorio e Ambiente della Regione, ai fini della verifica di assoggettabilità a Via e alla Valutazione di incidenza ambientale, la parte di progetto che prevede la realizzazione ex novo della condotta fognaria da Augusta (punto zero, PØ) a Punta Cugno, il rifacimento del depuratore semidistrutto e la posa lungo il pontile consortile di una condotta di scarico a mare dei reflui depurati” – fa sapere soffermandosi sul fatto che, secondo la documentazione allegata, l’esistente condotta – mai entrata in esercizio – che dalla stazione di pompaggio PØ (da realizzare in prossimità dell’ingresso della città) giunge fino a Punta Cugno è inutilizzabile e va costruita ex novo. Dei circa 5 chilometri esistenti si recupereranno solo i 30 metri di attraversamento sotterraneo della linea ferrata.

Inoltre anche se il pertinente studio di fattibilità non è stato pubblicato, l’ambientalista informa che che l’agglomerato di Agnone (1.000 residenti stabili che si stima diventino 16.000 in estate) non avrà, “come invece si auspicava, un suo depuratore. L’impianto di depurazione di Punta Cugno sarà comunque dimensionato per trattare in un imprecisato futuro anche i reflui di Agnone. Una lunga condotta porterebbe i reflui da Agnone alla stazione di sollevamento PØ e poi, tramite la nuova condotta, fino a Punta Cugno. La soluzione, si afferma, “è stata già valutata in termini di fattibilità tecnico economica, mentre la realizzazione della progettazione esecutiva verrà attuata successivamente in un progetto separato”. Non ci sembra superfluo domandarsi quanto tempo e quanti soldi richiederanno progettazione esecutiva e realizzazione”.

Legambiente non dimentica, infine, che la già problematica condizione in cui si trova il mare di Augusta è “ulteriormente messa a rischio dalla continua aggressione al litorale con la cementificazione e la privatizzazione di ampi tratti della costa balneabile, dal permanere di gravi fenomeni di erosione costiera, dai vincoli militari e industriali e dalle barriere architettoniche. Tutti elementi che impediscono il diritto alla libera e sicura fruizione della risorsa mare. Al sindaco e all’amministrazione comunale torniamo a chiedere di adoperarsi per far valere i diritti e le ragioni di Augusta, di pianificare l’uso del demanio marittimo impedendo la privatizzazione selvaggia e, non ultimo, – conclude la nota- di vigilare e operare perché sia da subito garantito il diritto di accesso al mare a tutti i cittadini”.