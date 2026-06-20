Augusta, pulita la Casamatta di Punta Tonnara a Brucoli

A Brucoli, frazione di Augusta, intervengono i volontari dell’associazione Culturale Lamba Doria di Augusta a diserbare e ripulire dai rifiuti il sito storico di Punta Tonnara con l’amministrazione comunale del sindaco Giuseppe Di Mare.

La Casamatta di Punta Tonnara a Brucoli, unico per tipologia costruttiva di mimetizzazione nel territorio siracusano, versava in totale abbandono immerso da sterpaglie e spazzatura che nascondevano la sua maestosità di un muto testimone degli avvenimenti bellici della Piazzaforte Augusta-Siracusa del Secondo Conflitto Mondiale.

L’Amministrazione Comunale di Augusta e l’associazione Culturale Lamba Doria continueranno l’operazione sul territorio megarese di pulizia dei fortilizi del Secondo Conflitto Mondiale, dove si percorrerà in un progetto dove vedrà pure il Comando di Marisicilia, nella loro valorizzazione e frazione, come viene da decenni in Normandia e a Malta.