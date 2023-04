Augusta, “Pudm redatto secondo linee guida della Regione”, l’assessore Tedesco replica a Triberio

“Come è stato ampiamento discusso in Consiglio comunale, il Piano di utilizzo del demanio marittimo è stato redatto secondo le linee guida disposte dalla Regione Sicilia con decreto assessoriale, difatti l’assessorato regionale Territorio e ambiente– Area 2- Demanio Marittimo esitava con parere di prevalutazione favorevole in quanto lo stesso è stato redatto in conformità alle linee guida”. A dirlo è l’assessore all’Urbanistica Peppe Tedesco, che replica al consigliere comunale Giancarlo Triberio che nei giorni scorsi, durante una conferenza stampa, aveva puntato il dito contro il Pudm.

“Un intervento inverosimile”, quello del consigliere di opposizione, “bisognerebbe essere più precisi per non alimentare antipolitica e demagogia. – dice Tedesco- Non si deve continuare ad andare avanti con illazioni. La sede istituzionale è l’aula consiliare, evidentemente il consigliere si nasconde dietro pura demagogia, standosene in consiglio comunale silente, per timore di essere smentito, adottando invece metodi alquanto antidemocratici, facile parlare senza alcun contradittorio. Evidentemente sfugge al consigliere Triberio che l’ amministrazione Di Mare coniata “del fare” e non “di distruggere” ha ottemperato a quando disposto dall’assessorato regionale di concerto e condivisione con Gaetano Clemente, commissario ad acta per la redazione e l’adozione del Pudm”.

Tedesco bolla come un “falso” la principale accusa mossa da Triberio e cioè che il Piano, redatto dal Comune e adottato dalla sola maggioranza del Consiglio comunale, punti a privatizzare fino al 50% la costa megarese, mentre adesso la concessione ai privati è pari al 5 %, spiegando che il Pudm riguarda tutta la fascia costiera prospiciente l’ambito territoriale di competenza che appartiene al pubblico demanio marittimo del Comune che si sviluppa per una lunghezza della linea di costa di circa 50 Km sulla costa ionica ed è stato suddiviso nel piano in 4 aree:



area “A” – spiaggia da fiume San Leonardo a Baia di Agnone – fronte demaniale di circa 4 Km. L’utilizzo del litorale per le attività previste potrà occupare una quota non superiore a 1.200 mentri di fronte demaniale, pari a 1 Km e 200m;



area “B” – scogliera da Costa Saracena a Baia di Arcile- fronte demaniale di circa 10 Km. L’utilizzo del litorale per le attività previste potrà occupare una quota non superiore a 1.800 metri di fronte demaniale pari a 1 Km e 800 mt;



area C – scogliera da Gisira a Faro Santa Croce, fronte demaniale di circa 22 Km, l’utilizzo del litorale per le attività previste potrà occupare una quota non superiore a 8.000 metri di fronte demaniale pari 8 Km;

area “D”- Faro Santa Croce e golfo Xifonio – fronte demaniale di circa 7 Km ad esclusione delle zone militari, l’utilizzo del litorale per le attività previste, potrà occupare una quota non superiore a 3.000 metri di fronte demaniale pari a 3Km.

“In conclusione si evince in maniera chiara e tangibile che solo il 28% della linea di costa dei 50 Km, di questi solo il 14% (comprensivo delle concessioni già in essere), è destinato alla fruizione dei privati (altro che il 50%), mentre la restante parte (43Km) verrà destinata alla libera fruizione e nel rispetto dei vincoli paesaggistici, naturalistici, assetto idrogeologico – prosegue Tedesco -. Evidentemente è stato travisato il vero scopo per cui dotare il territorio comunale di questo strumento di pianificazione, indirizzare le future scelte programmatiche nell’ottica di un modello di sviluppo costiero integrato con il contesto attuale che promuova le risorse territoriali, introducendo diversificate modalità di fruizione della costa compatibili con il paesaggio naturale, storico e urbano. Rispediamo al mittente accuse infondate fatte da parte di chi ha sempre amministrato questa città e che oggi vorrebbe con un colpo di spugna cancellare tutte le proprie mancanze, noi continueremo a non farci intimidire da nessuno ed andare avanti con il nostro lavoro di azione per la nostra Augusta”.