Augusta, pubblicata l’ordinanza prevenzione incendi e pulizia fondi incolti

È arrivata anche quest’anno l’ordinanza sindacale di prevenzione incendi e pulizia dei fondi incolti che, da un lato, vieta di accendere fuochi tra il 15 giugno e il 30 settembre di quest’anno in prossimità di boschi, terreni agrari e lungo le strade comunali, provinciali e statali e dall’altro ordina ai proprietari e conduttori di terreni di aree agricole, di villette e stabili con annesse aree a verde di effettuare interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione rimuovendo ogni elemento o condizione che possa rappresentare un pericolo per l’incolumità e l’igiene pubblica, in particolar modo provvedendo all’estirpazione di sterpaglie e cespugli.

Questi ultimi interventi dovranno essere effettuati entro e non oltre il 14 giugno, sono previste delle sanzioni per chi trasgredisce che vanno da un minimo di 25 euro ad un massimo di 250, mentre chi provoca un incendio sarà multato con una sanzione amministrativa non inferiore a 1.032 euro e non superiore a 10.329 euro.

Alcuni interventi di pulizia, inoltre, sono tuttavia necessari pure in aree pubbliche, anche se in questi mesi sono state diverse le operazioni di diserbo, anche di un certo rilievo, effettuate dal Comune in varie zone del territorio invase dalle erbacce.