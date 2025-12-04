Augusta, provoca un incidente e fugge: denunciato 43enne per omissione di soccorso

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Augusta hanno identificato e denunciato un uomo di 43 anni ritenuto responsabile di fuga dopo incidente e omissione di soccorso. L’episodio è avvenuto nella serata di venerdì lungo la strada provinciale 1, nel tratto che collega Augusta a Brucoli.

Secondo quanto ricostruito dai militari, il 43enne, alla guida della propria auto, avrebbe causato un sinistro che ha coinvolto un motociclista. Invece di fermarsi e prestare aiuto – come previsto dalla legge – si sarebbe allontanato rapidamente dalla zona, lasciando a terra il conducente del motoveicolo.

Le verifiche immediatamente avviate dai Carabinieri, basate su riscontri tecnici e testimonianze raccolte sul posto, hanno permesso in breve tempo di risalire all’identità dell’automobilista, poi denunciato in stato di libertà. Il motociclista è stato soccorso dal personale sanitario del 118 e trasportato all’ospedale di Augusta: dopo le cure necessarie, è stato dimesso con una prognosi che non desta preoccupazioni. Sono tuttora in corso ulteriori accertamenti sulla dinamica precisa dell’incidente.